Ein Glötter mischt im Profibereich mit

Fußball: Schiedsrichter Felix Wagner kommt als Drittliga-Assistent zum Einsatz.

Der 22-jährige Fußball-Schiedsrichter Felix Wagner ( SSV Glött) hat es schon wieder geschafft: Nachdem der junge Referee bereits zum Winter als Schnellaufsteiger in die Regionalliga Bayern aufgerückt war, wurde er nun vom Süddeutschen Fußballverband als Assistent für die 3. Liga berufen. Damit ist Felix der erste Vertreter der Schiedsrichter-Gruppe Donau im Profifußball seit den 90er Jahren (Günther Holz aus Lauingen).

Wagner macht schnelle Fortschritte

Seit seinem Neulingskurs vor neun Jahren und dem ersten Herrenspiel im September 2016 hat Felix Wagner eine steile Erfolgskurve mit dem jetzigen Höhepunkt hingelegt. Aufstiege in die Bezirksliga 2018, in die Landesliga 2020, in die Bayernliga 2022 sowie insgesamt 612 Einsätze als Schiedsrichter zeugen – neben seinem Engagement als Lehrwart der Gruppe – von einem enormen Fleiß und Einsatz, der die Grundlage des Erfolgs ist.

SR-Obmann Uli Reiner ist sehr stolz auf sein Aushängeschild: „Felix hat sich diese Nominierung und die Einsätze in der 3. Liga mehr als verdient. Gleichzeitig ist dies der Lohn für die Gruppe, die ihn stets unterstützt und pusht. Vor allem Philipp Ettenreich als extrem kritischer sowie fleißiger Stamm-Assistent und Partner für umfangreiche Video-Analysen gilt es hier hervorzuheben.“ Nun gelte es, so reiner, konzentriert weiter zu arbeiten und mit guten Leistungen zu überzeugen. (srgd)