Ein gutes Pflaster

Fußball-Bayernliga Süd: Beim SV Kirchanschöring wird der FC Gundelfingen außergewöhnlich freundlich aufgenommen und entführt „zum Dank“ einen Punkt.

„Wir kommen immer gerne hier her“, erzählte Stefan Anderl bei der öffentlichen Pressekonferenz im Anschluss an die Partie seines FC Gundelfingen beim SV Kirchanschöring. Was einerseits daran liegt, dass die grün-weißen Bayernliga-Fußballer im östlichsten Teil Oberbayerns außergewöhnlich freundlich empfangen werden, andererseits aber auch am Ergebnis. Vor Jahresfrist hatte der FCG mit einem 2:0-Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht, diesmal sprang immerhin ein 1:1 aus. Was bei Trainer Anderl sichtlich die durchaus vorhandene Anspannung löste.

Gundelfingen noch nicht am Ziel

Zwar geht der FCG-Coach auch weiterhin vom ungünstigsten Fall aus und sieht die Gundelfinger noch nicht endgültig am Ziel, das erneut Klassenerhalt heißt, doch die Leistung stimmte. Nach dem 0:3 gegen den VfR Garching in der Vorwoche hatte Anderl die Losung ausgegeben, „dass wir kompakter, einen Tick defensiver stehen.“ Was wiederum seinen Kirchanschöringer Kollegen Mario Demmelbauer wenig überraschte. „Das können die Gundelfinger sehr gut“, meinte der SVK-Coach, „und hat uns immer wieder vor die schwierige Aufgabe gestellt, Lösungen und Lücken zu finden.“ Mit der ersten gelungenen Angriffsaktion klappte das gleich, David Miladinovic versenkte den Ball zum 1:0 im Tornetz.

Doch die Gundelfinger hielten in dem rassigen Duell dagegen. „Die Partie war da pari pari“, wie Anderl urteilte, was sich auch im Ergebnis niederschlug, als Hrvoje Bevanda den schnellen Jonas Schneider steil schickte und der seine gute Leistung mit einem Schuss in den Torwinkel krönte. Zusammen mit dem für den angeschlagenen Michael Grötzinger kurzfristig in die Startelf gerutschten Markus Böck beackerte Schneider nach dem 1:1 immer wieder die rechte Außenbahn. Bis beide am Ende platt waren. „Zum Ende hin gingen uns etwas die Körner aus“, räumte Anderl ein, Kirchanschöring machte mächtig Druck. Eine wirklich zwingende Torchance sollte daraus allerdings nicht resultieren.

SV Kirchanschöring: Weber – Urban (59. Galler), Huber, Obirei, Nicklas – Mühlbacher (87. Buxmann), Lobendank, Omelanowsky, Portenkirchner (46. Jauk) – Kronbichler (59. Schmitzberger), Miladinovic (59. Sternhuber)

FC Gundelfingen: Dewein – Böck, Anzenhofer, Schröder, J. Fink – Schneider (83. Neziri), Braun, Sailer, Müller (73. Leicht) – Hafner (76. Noller) – Bevanda (76. Tarakan)

Schiedsrichter: Burghartswieser (TSV Bodenmais) Tore: 1:0 Miladinovic (8.), 1:1 Schneider (21.) Gelbe Karten: Huber, Omelanowsky / Schröder, Braun, Böck, Hafner Gelb-Rot: J. Fink (90.+2/ Gundelfingen) Zuschauer: 415