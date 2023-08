Fußball

vor 34 Min.

Ein "historischer" Erfolg des FC Gundelfingen

Gemeinsam verteidigten Maximilian Vihl (rechts) und Elias Weichler erfolgreich das Tor des FC Gundelfingen – und fanden auch noch Zeit, sich gegen 1860 München II in die Offensive einzuschalten. Dabei gelang Weichler der sehenswerte 2:1-Siegtreffer. Foto: Walter Brugger

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Nach mehr als 47 Jahren gewinnt der FC Gundelfingen mal wieder gegen den TSV 1860 München II – und wie damals sorgt ein Verteidiger für den alles entscheidenden Treffer.

Von Walter Brugger

Mehr als 47 Jahre lang war Paul Binder der letzte Siegtorschütze des FC Gundelfingen in den Duellen mit dem TSV 1860 München II. Egal was die Grün-Weißen nach dem 1:0-Erfolg aus Jahr 1976 auch probierten, sie bissen sich an den Junglöwen regelrecht die Zähne aus. Doch seit Mittwochabend ist das Geschichte, es gibt einen neuen Siegtorschützen: Elias Weichler, wie Binder eigentlich Abwehrspieler, schoss die Bayernliga-Fußballer aus der Gärtnerstadt zum 2:1 (1:1)-Erfolg.

Es war also wenig überraschend, dass sich Weichler nach dem Schlusspfiff und nachdem sich die Emotionen angesichts von zwei Platzverweisen für den Löwen-Torschützen Milos Cocic wegen einer Tätlichkeit und Ersatzkeeper Maximilian Rothdauscher nach einer Unsportlichkeit etwas gelegt hatten, über zahlreiche Glückwünsche freuen konnte. Auch sein Trainer Jasko Suvalic strahlte übers ganze Gesicht – und dachte doch knapp drei Wochen zurück: „Ich kann mich noch genau an das schlechte Gefühl erinnern.“ 0:1 hatten die Grün-Weißen zum Saisonstart gegen Türkspor Augsburg verloren, Weichler war früh vom Platz geflogen. Seitdem haben die Gundelfinger nur noch gewonnen und Weichler hat nach langer Verletzungspause schnell zur alten Form gefunden. Sein entscheidendes Tor war letztlich nur das i-Tüpfelchen auf die rasante Entwicklung.

