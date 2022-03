Ein Neuer soll in Wertingen für Tore sorgen

Plus Fußball: Ab Sommer stürmt Bogdan Geanta für Wertingen – hoffentlich in der Bezirksliga.

Wertingens Fußballer geben nach Florian Heiß bereits ihren zweiten Neuzugang für die kommende Saison bekannt. Ab Sommer geht Bogdan Geanta für die Zusamstädtern auf Torejagd – dann hoffentlich noch in der Bezirksliga. Der TSV Wertingen reagiert somit auf die aktuelle sportliche Situation im Sturm.