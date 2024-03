Fußball

Ein neues Duo erhöht die Qualität bei der SSV Dillingen

Plus Fußball-Frühjahrscheck: Mit Fisnik Lloqanaj und Michael Hildmann will Aufsteiger SSV Dillingen in der Kreisliga West in Sachen Klassenerhalt frühzeitig alles klar machen.

Von Günther Herdin

Bereits am kommenden Sonntag bestreitet die SSV Dillingen beim SV Mindelzell ihr erstes Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr. Die Nachholpartie in der Fußball-Kreisliga West könnte schnell zeigen, wohin der Weg der Kreisstädter in den kommenden Wochen und Monaten führt. Beim DZ/WZ-Frühjahrscheck wird der Tabellenneunte von unserer Zeitung auf Herz und Nieren geprüft.

Soll & Haben

Mit den 15 Punkten aus 14 Spielen ist SSV-Vorsitzender Christoph Nowak nicht unzufrieden. „Man muss schon sehen, wie extrem stark diese Saison die Kreisliga West insgesamt ist“, lobt er vor allem die Topteams aus Ziemetshausen, Bubesheim, Wiesenbach und Thannhausen. Hätten die Dillinger die beiden letzten Heimpartien vor der Winterpause gegen Altenmünster (2:1) und Grün-Weiß Ichenhausen (5:1) nicht gewonnen, wäre die Ausgangssituation für die Restsaison besorgniserregend. Insgesamt setzte es für den Neuling bei vier Siegen und drei Unentschieden sieben Niederlagen bei einem Torverhältnis von 20:26.

