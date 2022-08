Ein Quartett marschiert voraus

Fußball-Kreisklasse NordII: Am zweiten Spieltag sammelten Höchstädt, Unterthürheim, Eggelstetten und der TSV Wertingen II ihre zweiten Siege ein.

Wertingen II – Binswangen 3:1

Der Absteiger aus Binswangen ging im Lokalderby der Fußball-Kreisklasse Nord II früh in Führung: Eine Flanke von Benedikt Chromik köpfte Nicholas Glogger zum 0:1 ein. Der Ausgleich fiel, als Marko Barisic einen langen Ball in den Lauf von Bastian Völk verlängerte. In der Folge hatte der Gast die besseren Chancen. Einmal zielte Niklas Chromik aus zwei Metern über das Tor, wenig später wehrte Moritz Bschorer einen Schuss von Marco Besel ab. In der 87. Minute machten allerdings die Gastgeber das 2:1. Der gut nachsetzende Jannik Riesinger bediente Bastian Völk, welcher Torwart Benedikt Winkler umkurvte und ins leere Tor einschoss. Drei Minuten später die nächste verpasste Binswangens Chance: Niklas Chromik setzte den Ball an die Latte. In der Nachspielzeit machte Manuel Bacher mit dem Wertinger 3:1 den Deckel drauf. Zusammen mit Höchstädt, Unterthürheim und Eggelstetten II liegt Wertingen II punktgleich an der Spitze. (THMI)

Oberndorf – Steinheim 3:2

Die erste gute Gelegenheit hatten die Gäste, aber Kevin Ennesser köpfte knapp über das Tor. Im Gegenzug verpasste Florian Grenzebach den Führungstreffer. Nach einer knappen halben Stunde machten die Gäste bei einem mustergültigen Konter das 0:1 durch Thomas Husser. Kurz vor dem Wechsel glich Christian Neubaur aber aus. Mitte der zweiten Halbzeit lag Steinheim wieder vorne: 1:2 durch Daniel Chirica. Oberndorf reagierte und drehte die Partie durch Treffer von Philipp Rippl per direkt verwandelter Ecke sowie Fabian Kretschmer in der Nachspielzeit per Freistoß zum 3:2. (hoe)

Schretzheim – Wortelstetten 4:2

Der Gastgeber war von Beginn an hellwach, Yasar Yildirim erzielte in der 5. Minute das 1:0. Wortelstetten stand in der Folge aber hinten gut und ließ nur wenig zu. Erst nach der Pause nahm die Partie Fahrt auf und die 125 Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. In der 52. Minute glich Wortelstetten per Foulelfmeter durch Fech zum 1:1 aus. Der eingewechselte Christoph Ehnle machte mit seiner ersten Aktion das 2:1 für Schretzheim. Fech nutzte einen BCS-Abwehrfehler – 2:2. Gegen Ende drehten die Kleeblättler nochmals auf: Jonas Behringer legte quer auf Yasar Yildirim und es hieß 3:2. Für die 4:2-Entscheidung sorgte Christoph Ehnle, der eine überragende Leistung zeigte. (MÜDA)

Höchstädt – Altisheim-L. 9:0

Zu einem hohen Sieg kam die SSV Höchstädt im ersten Heimspiel gegen ersatzgeschwächte Gäste. SSV-Kapitän Sebastian Wanek eröffnete per Kopf den Torreigen (1:0/12.) und erhöhte auf Querpass von Spielertrainer Michael Mayerle 2:0 (37.), ehe mit dem 3:0 zur Pause (Mark-Andre Wimmer; 39.) die Partie vorentschieden war. Mihael Zecevic per Kopf sowie Flügelstürmer Thomas Junginger und Mark-André Wimmer mit je zwei Treffern legten zum 8:0 nach. Kapitän Sebastian Wanek sorgte für den Endstand. Auf der Gegenseite brachten einzig zwei Freistöße von Luca Jurida Torgefahr. Mann des Spiels aus SSV-Sicht war auch ohne eigenen Treffer Spielmacher Patrick Wanek, der vier Tore direkt vorbereitete und an weiteren in der Entstehung beteiligt war. (JOEB)

Eggelstetten – FC Donauried 4:1

Bereits nach elf Minuten schob Leonhard Neumann zur frühen Heimführung ein. Danach vergaben beide Mannschaften gute Chancen, ehe wieder Neumann auf 2:0 erhöhte (22.). In der 66. Minute besorgte Bernhard Gebhart mit einem trockenen Schuss das 3:0. Nur zwei Minuten später fiel der verdiente Anschlusstreffer durch Tobias Kapfer. Die 4:1-Entscheidung dann zehn Minuten vor dem Ende durch Felix Dirr. (sve)

FC PUZ – Ehingen-O. 0:3

Gäste-Spielertrainer Reinhold Armbrust markierte per Kopf früh das 0:1 (8.). Mit dem Pausenpfiff folgte der zweite Treffer der Gäste durch Christoph Besser. Die ersten FC-PUZ-Niederlage der Saison besiegelte gleich nach Seitenwechsel SVE-Torjäger Armbrust, der einen Freistoß zum 0:3 verwandelte. (dz)

Unterthürheim – Unterringingen 5:1

Es wurde ein souveräner Heimsieg des TSV. In der ersten Halbzeit war der Gastgeber bestimmend und ging auch in der 6. Minute durch Alexander Drexler in Führung. Nur drei Minuten später glich Phillipp Weng jedoch für Unterringingen aus. Christoph Wirth sorgte in der 14. Minute nach einem Eckball für die erneute Heimführung. Kurz vor der Halbzeitpause stellte Markus Weigl per Elfmeter auf 3:1. Auch in der zweiten Halbzeit blieb der TSV Unterthürheim das aktivere Team und erhöhte durch Simon Mayershofer (72.) sowie Spielertrainer Fabian Knötzingers sehenswerten Fallrückzieher (88.) noch zum 5:1-Endstand. (tsvu)