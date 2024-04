Ein schnelles Wiedersehen mit Griesbeckerzell

Fußball-Bezirksliga Nord: Gundelfingens U 23 ist vor Gäste-Torjäger Kinzel gewarnt.

Erst zweieinhalb Wochen ist es her, dass die Gundelfinger U 23 zum Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Nord beim SC Griesbeckerzell antreten durfte. Nachdem es im Herbst 2023 zu einem Brand im Sportheim des SCG gekommen war, musste das Spiel damals kurzfristig ausfallen. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg hatte jetzt beim 5:4-Sieg zu Hause das bessere Ende für sich und steht aktuell knapp vor dem FC Gundelfingen und damit außerhalb der Abstiegsrelegation. Am Sonntag kommt Griesbeckerzell zum Rückspiel ins Schwabenstadion.

Vier Kinzel-Treffer gegen Gundelfingen

Entscheidender Akteur auf Seiten der Zeller war Sturmtank Sebastian Kinzel, der die Gundelfinger Abwehrreihe mit vier Treffern im Alleingang erlegte und sich dabei sogar noch den Luxus eines verschossenen Elfmeters leistete. Gundelfingen ist nach zuletzt vier Pleiten in Folge in Zugzwang, um der drohenden Relegation abzuwenden. Hierfür versucht man bei den Grün-Weißen, intern möglichst die Kräfte zu bündeln und baut dabei auch verstärkt auf die eigene Jugend. Nachdem in der Vorwoche bereits die beiden U 19-Akteure Simon Krist und Rodrigo Pinto Pires den Kader verstärkten, kann Trainer Peter Stegner diesmal auf Stürmer Deniz Karcher und Jugend-Kapitän Noah Sailer bauen. Speziell auf Letzteren hält man bei den Gärtnerstädtern große Stücke. Sailer solle seinem älteren Bruder Leon nacheifern und langfristig über die U 23 den Weg ins erste FCG-Team finden.

Gundelfinger Talente

„Hier klappt der Austausch mit Coach Peter Matkey hervorragend, die Jungs sind stets motiviert sich im Herrenbereich zu beweisen“, lobt U 23-Coach Peter Stegner speziell seinen Trainerkollegen. Für das anstehende Spiel erwartet Stegner die notwendige Leistungssteigerung, vor allem die Defensive müsse wieder zur Form aus dem März finden. Klarer müssen die FCG-Fohlen auch wieder in ihrem Angriffsspiel werden. „Zu häufig verspielen wir gute Chancen, weil die letzte Konzentration beim Abschluss oder der Vorarbeit fehlt“, so der 38-Jährige. Bis auf die verletzten Fabio Mahmoudi und Nik Groepper steht ihm der komplette Kader zur Verfügung, Kapitän Philipp Urban kehrt nach privater Abwesenheit ebenso wie der wiedergenese Darius Leimer zurück.

Derweil laufen parallel die Planungen für die kommende Saison. Neben der bereits feststehenden Rückkehr von Co-Trainer Michael Ortlieb (zuletzt TSV Wasserburg), kommt mit Jamain Cermak von der SG Bächingen/Medlingen ein ehemaliger FCG-Jugendspieler wieder nach Gundelfingen. Außerdem konnte man sich die Dienste eines neuen Stürmers sichern, dessen namentliche Verkündung allerdings noch auf sich warten lassen muss. Die Planungen sind aber noch nicht abgeschlossen: „Wir sind hier noch in ein paar aussichtsreichen Gesprächen“, lässt Stegner durchblicken. (fcg)

