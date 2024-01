Ein Spielertrainer kehrt zurück in die Heimat Aislingen

Plus Fußball: Christoph Bronnhuber verlässt im Sommer den Bezirksligisten FC Günzburg in Richtung SV Aislingen.

Christoph Bronnhuber, Spielertrainer beim Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg, verlässt auf eigenen Wunsch den Verein zum Saisonende. Er kehrt zurück zu seinem Heimatverein SV Aislingen. Der 33-jährige Spielertrainer ist seit 2018 beim FC Günzburg in Amt und sagt: „Es wird einfach Zeit, dass mal jemand Neues das Ruder übernimmt.“ Für den Wechsel gebe es keine konkreten Gründe, es sei eine Trennung im Guten.

Vor vielen Jahren, als er als Jugendspieler in Aislingen gekickt hat, habe er sich selbst das Versprechen gegeben, eines Tages zurückzukehren: „Ich hatte das all die Jahre immer im Hinterkopf.“ Auch von SVA-Seite würde die Veränderung passen. Dort bilden aktuell Mehmet Bademli und Sezgin Er ein Trainer-Duo.