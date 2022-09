Ein toller Glötter Endspurt

Fußball-KreisligaWest: Drei späte Treffer zum 3:1 gegen Altenmünster. Der FC Lauingenfeiert einen Kantersieg in Weisingen. Die SpVgg Bachtal darf nur bis zur Pause hoffen – 1:5.

Glött – Altenmünster 3:1

Das Traditionsduell hielt, was es im Vorfeld versprach. Im harten Kampf mit reichlich Emotionen drehten die Glötter die Partie der Fußball-Kreisliga West nach unglücklichem 0:1-Rückstand noch zum 3:1-Heimsieg. Altenmünster beschränkte sich anfangs auf eine stabile Defensivarbeit und lauerte auf schnelle Gegenstöße. Die Lilien verpassten Mitte des ersten Abschnitts in ihrer besten Phase die Führung. Wie aus dem Nichts fiel das 0:1: Ein unglückliches Handspiel von Andi Schrettle verhalf den Gästen zum Handelfmeter. Hrvoje Bevanda nahm dieses Geschenk an (42.). Die SSV ließ sich von diesem Rückschlag nicht aus der Spur bringen und brannte im zweiten Abschnitt ein wahres Offensivfeuerwerk ab, SCA-Keeper Alex Schmid avancierte zum besten Gästeakteur. Als die Glötter schon an ihrer Chancenverwertung verzweifelten, entschied Referee Sedlatschek nach einem Zweikampf von Fabian Herdin und Felix Kastner auf einen schmeichelhaften Elfmeter für Glött. Schmid parierte gegen Ben Waidele zunächst, im Nachschuss traf Felix Kastner zum Ausgleich (80.). Die aufkommende Unruhe zwischen den Gästen und dem Schiedsrichter nutzte die SSV für sich. Als Bernd Ostertag in der 85. Minute die Hereingabe von Taner zum 2:1 in die Maschen versenkte, gab es kein Halten mehr im Lilienstadion. Den 3:1-Schlusspunkt setzte Mehmet Taner in der Nachspielzeit selbst (90.+1). (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Eggle, M. Krist, Schrettle, F. Bacherle, Kopp (89. Schmid), Keil, Stutzmüller (75. Galgenmüller), Galgenmüller (63. Taner), B. Waidele (81. Ostertag), Kastner (90. M. Konle) SC Altenmünster: Schmid; Herdin, Wüst, H. Bevanda, Tuksar, Markovic-Mandic, Lauter, Schuster, T. Bevanda, G. Bevanda, Käsmayr; Ruth, Kaifer, Osterhoff, Bauer Tore: 0:1 Hrvoje Bevanda (42./HE), 1:1 Felix Kastner (80./FE), 2:1 Bernd Ostertag (85.), 3:1 M. A. Taner (90.+1) Gelb-Rot: Osterhoff (82./SCA) SR: Ralf Sedlatschek (SpVgg Deiningen) Zuschauer: 160

Weisingen – FC Lauingen 1:6

Nach vier Minuten herrschte noch eitel Sonnenschein für Weisingen, denn Philipp Klauser hatte einen Freistoß von der Strafraumkante unhaltbar im Torwarteck zum frühen 1:0 untergebracht. Ein missglückter Torschuss eines Lauingers landete am Innenpfosten. Der zurückprallende Ball flog genau auf den noch am Boden liegenden Keeper zu, der dann zum Leidwesen der FCW-Fans ein Eigentor produzierte – 1:1 (9.). Nur drei Minuten später gab das schwache Schiedsrichtergespann statt Freistoß einen Elfmeter, den Alban Nuraj glücklich verwandelte. Spätestens nach dem 1:3 von Elias Griener zehn Minuten vor dem Wechsel war klar, dass es für Weisingen schwer werden würde. Nach der Pause wollte der Gastgeber zu viel und war hinten offen wie ein Scheunentor. Die cleveren Lauinger bestraften dies durch einen Doppelschlag zum 1:5 (Michael Pryzklenk, Fabian Zengerle). Griener legte den 1:6-Endstand nach. Passend zum Spiel war in der Schlussminute, dass der Schiedsrichter einen klaren Elfmeter für den FCW nicht pfiff. (DUT)

FC Weisingen: Duerstadt; N. Schuhmair, Klauser, Chr. Schuhmair, Hämmerle, Ress, Knötzinger, Hahn, Fischer, Seiler Hermida, Kleber; Kaltenstadler, Hering, Hartmann, Spring, Myrczik FC Lauingen: Nimanaj; Müller, Schaaf, Griener, Nuraj, Zengerle, Gentner, Schreitmüller, Przyklenk, Pertler, Völker; Egger, Jabbie, Gerstmeier, Schachner, Gehring, Hoti Tore: 1:0 Philipp Klauser (4.), 1:1 Tobias Duderstadt (9./ET), 1:2 Alban Nuraj (12.), 1:3 Elias Griener (35.), 1:1 Michael Przyklenk (52.), 1:5 Fabian Zengerle (55.), 1:6 Elias Griener (81.) SR: Fatih Kayan Zuschauer: 130

SpVgg Bachtal – TG Lauingen 1:5

Für die gastgebende SpVgg Bachtal schaut es in der neuen Liga weiterhin düster aus. Gegen starke Gäste aus Lauingen herrschte im Landkreis-Derby vor 200 Zuschauern beim Aufsteiger nur bis zur Pause Hoffnung auf den ersten Punktgewinn. Türk Gücü ging kurz nach dem Wechsel durch Eren Arslan 2:1 in Führung und legte Mitte der zweiten 45 Minuten zwei weitere Treffer zur Vorentscheidung nach. (doze)

SpVgg Bachtal: Ackermann; Lotterer, Rettenberger, Keller, Schäffler, Mair, Liebert, Schießle, Weinelt, Hummel, Collins Arbelo; Ackermann, Ebel, Ruf, Heck, Schirrotzki, Gräßle Türk Gücü Lauingen: Breskott; Enes Arslan, Safak, Bisgin, T. Öz, Ece, Eren Arslan, Askar, Akaydin, Tasdelen; Cukur, Kaya, Bal, Wiedenmann, E. Öz Tore: 0:1, T. Öz (26.), 1:1 Steffen Schießle (40.), 1:2 Eren Arslan (53.), 1:3 Firat Ece (71.), 1:4 Sahin Tasdelen (76.), 1:5 Jonas Wiedenmann (90.+5) Zuschauer: 200