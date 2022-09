Eine Ansage aus Schretzheim an die Konkurrenz

Fußball-Kreisklasse Nord II: Schretzheim untermauert mit dem klaren Heimsieg gegen Wertingen II seine Aufstiegsambitionen, profitiert aber auch von einer Spielabsage.

BC Schretzheim – Wertingen II 5:0

Das Topspiel der Fußball-Kreisklasse Nord II war letztlich eine klare Sache für den neuen Tabellenführer Schretzheim. Nach der Heimführung durch Jonas Behringer (17.) verlief die spielerisch gutklassige Partie zunächst ausgeglichen. Erst kurz vor der Pause erhöhten Torjäger Behringer nach Vorarbeit von Martin Schromm sowie Dennis Brückner nach einem Schreiber-Freistoß auf 3:0. Nach der Halbzeit bleib Schretzheim überlegen. In der 59. Minute eroberte Jonas Behringer den Ball von der Wertinger Verteidigung und hatte den Blick für Mitspieler Dennis Brückner – 4:0. Den 5:0-Schlusspunkt setzte wieder Torjäger Behringer mit seinem dritten Tor (76.). Nach acht Spieltagen steht der BCS ungeschlagen und mit nun 22 Punkten an der Tabellenspitze. (MÜDA)

Unterthürheim – Eggelstetten 3:0



Ein verdienter Heimsieg gegen den Tabellennachbarn. Spielertrainer Fabian Knötzinger traf in der 5. Minute per 25-Meter-Traumfreistoß ins Kreuzeck. Bis zum Pausenpfiff blieb Unterthürheim zwar am Drücker, zweimal musste allerdings Markus Weigl in höchster Not klären. Die Entscheidung war gefallen, als sich Alexander Xandi Drexler auf links durchsetzte und zum verdienten 2:0 einschob. (82.). Kurz vor Schluss machte Johannes Heindl noch das 3:0. (tsvu)





Unterringingen – Altisheim 2:1

Die Hausherren wollten wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln und starteten gut in die Partie: 1:0 durch Gazmend Nuraj (10.). Die Gäste aus Altisheim ließen die Köpfe nicht hängen und kämpften um den Anschlusstreffer. Dieser gelang Luca Jurida (38.). Kurz vor der Halbzeit brachte Armend Nuraj nach schöner Flanke von Phillipp Weng den TSV wieder in Front (41.). Dieses 2:1 sollte schon den Endstand bedeuten. (SIHE)

Wortelstetten – FC Donauried 3:1

In einer intensiven Partie mit wenig spielerischen Höhepunkten siegte das effektivere Team. Albert Spingler profitierte beim 1:0 (5.) von einem Torwartfehler. Der FCD scheiterte mit seinen Angriffen in Hälfte eins am wachen SVW-Abwehrverbund um den starken Keeper Kevin Miller. Kurz vor der Halbzeit unterlief der Gästeabwehr ein kapitaler Fehler, den Thomas Fech nutzte – 2:0. Der schönste Angriff führte zum 3:0: Albert Spingler wurde von Samuel Balletshofer und Jürgen Müller wunderbar freigespielt und schnürte seinen Doppelpack (60.). Die Gäste betrieben per Foulelfmeter durch Routinier Ioan Chirica noch Ergebniskosmetik (82.). (svw)

Höchstädt – Steinheim abgesetzt

Personalprobleme zwangen die Gäste zur Spielabsage. Höchstädt musste tatenlos zusehen, wie Schretzheim die Tabellenführung übernahm. (doze)

Ehingen-O. – TSV Binswangen 3:0

Ehingen machte in der ersten Halbzeit das Spiel. Nach einer halben Stunde scheiterte Michael Kottmair aus kurzer Distanz am hervorragend reagierenden Gästetorhüter Benedikt Winkler. In der 42. Minute war Winkler aber gegen Simon Leser machtlos – 1:0. Binswangen kassierte eine Zeitstrafe, was der SVEO durch Michael Kottmair mit dem Pausenpfiff zum 2:0 ausnutzte. In der 50. Minute setzte Simon Leser einen Freistoß an die Querlatte. Reinhold Armbrust machte mit dem 3:0 den Deckel drauf (71.). Laurenz Sedlacek scheiterte an der Querlatte. Bei den wenigen Aktionen der Gäste fehlte die Durchschlagskraft. (mürai)

FC PUZ – Oberndorf 1:4

Die Gäste führten schnell (Elfmeter Tobias Miller/4.), ehe Gastgeber Dominik Müller Rot sah (24.). In Unterzahl liefen die Gastgeber nun meist hinterher. Nach dem Wechsel bauten die Gäste durch Tore von Miller, Philipp Rippl und Christian Neubaur den Vorsprung aus. Beim Stande von 0:3 traf Michael Bröll für die Heimelf. (doze)