Eine gelungene Aktion reicht Gundelfingen

Fußball-Bayernliga Süd: Die Defensive des FC Gundelfingen überzeugt, nach vorne geht gegen den SV Erlbach wenig – bis Leon Sailer mit dem Kopf zur Stelle ist.

Stefan Anderl stand so da, als wolle er sich entschuldigen. Da zogen die enttäuschten Bayernliga-Fußballer des SV Erlbach am Trainer des FC Gundelfingen vorbei und konnten es kaum fassen, dass sie mit 0:1 (0:0) im Schwabenstadion verloren hatten, während bei Anderl keine Spur von Siegesjubel zu erkennen war. Eher war es Erleichterung, dass sein FCG den Dreier eingefahren hatte und damit sein Punktekonto auf 44 erhöht hat.

Anderl stellt Gundelfinger Team um

Weil die Gundelfinger drei der vier Heimspiele nach der Winterpause verloren hatten, stellte Anderl sein Team neu ein. „Wir wollten einfach kompakter stehen. 70 Minuten ist das gut aufgegangen“, so der Coach, der insbesondere die Abwehrkette mit Markus Böck, David Anzenhofer, René Schröder und Jan-Luca Fink lobte. Die Kehrseite der defensiven Stabilität war allerdings, dass nach vorn wenig ging. „Es waren schon zwei, drei Aktionen, da muss halt der letzte Pass ankommen“, so Anderl, doch das passierte eben nicht. Der Brasilianer Welder de Souza Lima zwischen den Erlbacher Pfosten war im Prinzip beschäftigungslos.

Auch FCG-Torhüter Dominik Dewein hatte eigentlich wenig zu tun – oder genauer gesagt, als es plötzlich ernst wurde vor seinem Gehäuse, konnte er nicht eingreifen. Sebastian Hager legte den Ball nämlich an Dewein vorbei, doch Leon Sailer klärte die brenzlige Situation deutlich vor der Linie (62.). Dann zielte Johannes Maier am Tor vorbei (72.), ehe die Oberbayern den Torschrei schon auf den Lippen hatten. Hager schraubte sich hoch und köpfte den Ball an die Lattenunterkante (75.).

Später Siegtreffer des FC Gundelfingen

Weil im Fußball manchmal schon eine gelungene Aktion über Sieg und Niederlage entscheidet, hatten letztlich die Gundelfinger das bessere Ende. Acht Minuten vor dem regulären Ende flankte Manuel Müller, Leon Sailer hatte sich mit in den Angriff eingeschaltet und versenkte die Kugel zum 1:0 im Netz. Die Entscheidung verpasste wenig später der eingewechselte Ibrahim Neziri. Sein Schuss hatte zwar einen Handelfmeter zur Folge, vom Strafstoßpunkt aus schoss der 22-Jährige allerdings am Tor vorbei. Und so mussten die Grün-Weißen noch ein paar Minuten um den Dreier bangen – nach Brauns Platzverweis obendrein in Unterzahl.

FC Gundelfingen: Dewein – Böck (90.+2 Danzer), Anzenhofer, Schröder, J. Fink – Schneider (66. Noller), Braun, Hafner (89. Spizert), Sailer, Müller (83. Tarakan) – Bevanda (72. Neziri)

SV Erlbach: de Souza Lima – M. Manghofer, Fischer, Sammereier, Hofbauer – Schlettwagner (87. Obermeier), Ramstetter (87. Thiel), Hager – Hahn (88. Hefter), Breu (66. Eimannsberger), Maier

Schiedsrichter: Frank (SC Uttenreuth)

Tor: 1:0 Sailer (82.) Gelbe Karten: Anzenhofer, Braun, Müller, J. Fink, Neziri, Tarakan / Sammereier, M. Manghofer Gelb-Rot: Braun (90.2/ Gundelfingen) Bes. Vorkommnis: Neziri (Gundelfingen) verschießt Handelfmeter (87.) Zuschauer: 275