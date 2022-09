Eine gute Chance für Wertingen, um die Flaute zu beenden

Fußball-Bezirksliga: Beim punktlosen FC Affing ist Wertingens Offensive gefordert.

Nach zuletzt zwei Niederlagen – jeweils ohne Torerfolg – soll es am Sonntag ab 17.30 Uhr für den TSV Wertingen im Spiel der Fußball-Bezirksliga beim FC Affing wieder mit Punkten und Treffern klappen. Da sich Trainer Daniel Schneider im Urlaub eine Auszeit gönnt, übernimmt am Wochenende Co-Spielertrainer Andreas Kotter mit Unterstützung des sportlichen Leiters Roman Artes das TSV-Coaching.

„Es gibt Phasen im Fußball, da will einfach kein Tor fallen. Die Jungs haben diese Woche sehr hart und intensiv gearbeitet. Ich bin mir sicher, dass der Knoten am Wochenende platzen wird und wir wieder Tore schießen“, zeigt sich Kotter zuversichtlich, dass die Torflaute in Affing ein Ende hat.

Der Gastgeber steht vor der kommenden Partie allerdings noch mehr unter Druck. In seinen bisherigen fünf Saisonspielen holte der FCA keinen einzigen Punkt und findet sich zusammen mit dem TSV Nördlingen II am Tabellenende wieder.

Herausforderung für Wertingen

Dennoch glaubt Kotter an eine große Herausforderung für seine Wertinger Kicker: „Angezählte Mannschaften sind meist die gefährlichsten. Die Aufgabe gegen Affing wird extrem schwierig. Wir müssen sehr konzentriert sein und unsere beste Leistung auf dem Platz bringen“, so der Co-Spielertrainer vor der Partie mit einem Gegner, welcher bereits früh in der Saison mit dem Rücken zur Wand steht.

Mit Kapitän Maximilian Beham, Innenverteidiger Florian Heiß und Mittelfeldakteur Florian Eising kann der TSV im Vergleich zur Vorwoche wieder auf drei wichtige Personalien bauen.

Es fehlen: McIntosh, Hein, Schneider (alle Urlaub), Rasic, Schwarzfischer (beide verletzt); fraglich: Geanta (angeschlagen)