Eine prickelnde Gundelfinger Nullnummer

Fußball-Bayernliga Süd: Der FC Gundelfingen und FC Deisenhofen bieten beim 0:0 gute Unterhaltung. Ein Rätsel bleibt die Startphase nach der Pause.

Lange musste Stefan Anderl nicht nachdenken. „Ich bin zufrieden“, lautete das Resümee des Trainers, nachdem sich die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen vom FC Deisenhofen mit 0:0 getrennt hatten. Denn die Partie war alles andere als eine langweilige Nullnummer.

Gewitter über dem Gundelfinger Stadion

Den Wachmacher in Form des Gewitters, das pünktlich mit dem Anpfiff niederging, brauchten die Kicker eigentlich nicht. Es „knisterte“ auch so von Anfang an auf dem Rasen. „Die Deisenhofer haben auch ihre Spielweise ein Stück weit uns angepasst. Sie wussten, dass wir sie früh anlaufen und haben daher nicht so von hinten rauskombiniert“, hatte Anderl schnell ausgemacht. Trotzdem zeigten die Oberbayern einen technisch anspruchsvollen Fußball. „Eine typische Münchner Mannschaft halt“, so Anderl, der aber auch seinen Schützlingen eine gute spielerische Leistung attestierte: „Leider hat oft der letzte entscheidende Pass gefehlt, trotzdem hatten wir bis in die Schlussphase hinein die besseren Chancen.“ So verfehlte etwa Edwin Tarakan im strömenden Regen knapp das Tor oder zögerte Janik Noller einen Tick zu lang im Abschluss, sodass Nikolaos Gkasimpagiazov noch den Fuß dazwischen brachte.

FC Gundelfingen verliert den Faden

Warum der FCG nach der Pause zunächst etwas den Faden verlor, blieb Anderl ein Rätsel: „Es ist ja nicht das erste Mal der Fall, dass wir uns nach Wiederanpfiff zu weit hinten rein drängen lassen.“ Doch dauerhaft blieb Deisenhofen nicht am Drücker, die Grün-Weißen befreiten sich wieder und hatten durch Ibrahim Neziri die bis dahin beste Chance. FCD-Keeper Ibrahim Neziri warf sich ihm entgegen, wehrte die Kugel mit dem Gesicht ab und musste danach behandelt werden (65.).

So richtig spannend wurde es in der Schlussphase. Die Oberbayern wollten den Sieg, doch Ex-Profi Nico Karger stand immer wieder im Abseits. Während sein eingewechselter Teamkollege Niklas Sagner vor dem Tor die Übersicht verlor, den Ball nicht traf. „Das hätte für uns ganz dumm laufen können“, schnaufte Trainer Anderl tief durch – und trauerte gleichzeitig etwas den vorherigen Konterchancen hinterher, als der Pass von Jonas Schneider abgefangen wurde oder Michael Grötzinger einen Tick zu spät kam.

FC Gundelfingen: Dewein – Durner, Anzenhofer, Schröder, J. Fink – Braun (77. Grötzinger), Sailer, Noller – Hafner, Tarakan (58. Ost) – Neziri (82. Schneider)

FC Deisenhofen: Caruso – Schneiker (85. Muggesser), Nickl, Köber, Vodermeier – Jost (85. Sagner), Müller-Wiesen, Finster, Gkasimpagiazov (68. Kurmehaj) – Bachhuber, Karger

SR: Ehwald (FC Geldersheim) Gelbe Karten: Neziri, Durner/ Schneiker Zu. 385