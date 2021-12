Eine überraschende Trennung in Wertingen

Plus Fußball: Christoph Kehrle ist nicht mehr Trainer beim Bezirksliga-Elften TSV Wertingen – und ein Nachfolger ist noch nicht bekannt.

Beim Fußball-Bezirksligisten TSV Wertingen gibt es zur Winterpause eine überraschende personelle Änderung. Der bisherige TSV-Trainer Christoph Kehrle und die Zusamstädter gehen ab sofort getrennte Wege.