Einige Träume sind geplatzt, Villenbachs Traum wird wahr

Fußball: Die Hälfte der Relegationsspiele in der Region ist absolviert, Grund zum Jubeln gibt es aber bislang nur für den SV Villenbach.

Halbzeit in der regionalen Fußball-Relegation: Während für den BC Schretzheim, SSV Neumünster-Unterschöneberg und FC Lauingen II der Traum vom Aufstieg in die Kreisliga bzw. Kreisklasse geplatzt ist, hat der SV Villenbach seine Chance in der „Saison-Verlängerung“ genutzt und firmiert nach dem 1:0-Erfolg vom Sonntagabend gegen Türkiyemspor Krumbach als frischgebackener Kreisklassist.

Für Wittislingen und Unterringingen ging es am Montagabend um den Erhalt der Kreisklasse. Beide Spiele waren bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet. Der SV Aislingen II will am Dienstagabend ab 18.30 Uhr in Lutzingen den Abstieg aus der A-Klasse verhindern. Gegner ist Nähmermemmingen-Baldingen. In die A-Klasse möchten Peterswörth und die SpVgg Bachtal III. Die beiden Landkreis-Teams stehen sich jetzt erst am Freitag, 9. Juni, ab 18.30 Uhr, in Medlingen gegenüber. „Da bei einigen Spielen die Austragungsorte zu nah beieinander liegen, haben wir die Daten für die Spiele nochmals geändert. Wir möchten dadurch vermeiden, dass Zuschauer nicht alle Spiele anschauen können“, erklärt Kreisspielleiter Wolfgang Beck die Änderungen. Das Kreisliga-Aufstiegsspiel zwischen Neuburg/Kammel und Ebermergen findet deshalb am Donnerstag, 8. Juni, um 17 Uhr in Holzheim statt.

Die Termin-Anpassungen machen Sinn, schließlich ist der Zuschauerzuspruch wie immer in der Relegation enorm. Selbst zu einer Partie zweier B-Klassen-Mannschaften (Peterswörth gegen FC Nordries) kamen über 300 Interessierte. Mit locker über 1000 Zuschauer setzt der Villenbacher Erfolg in Röfingen die bisherige Bestmarke. Im Schnitt interessieren sich 500 bis 600 Zuschauer für die Fußball-Relegationsspiele. Hier der Überblick:

Kreisliga-Erhalt

Reisenburg –Marktoffingen 1:3

(400 Zuschauer in Höchstädt; Marktoffingen bleibt in der Kreisliga, die SG Reisensburg steigt ab)

Kreisliga-Aufstieg

Sp. 1: Neuburg/K. – Schretzheim 2:1

(600 Zuschauer in Rettenbach)

Sp. 2: Ebermergen – Neumünster 2:1 (500 Zuschauer in Dillingen)

Donnerstag, 8. Juni, 17 Uhr: (in Holzheim): Spiel 3: SV Neuburg/Kammel – TSV Ebermergen

Der Sieger von Spiel 3 steigt in die Kreisliga auf. Schretzheim und Neumünster bleiben in der Kreisklasse.

Kreisklassen-Erhalt

Monntag, 5. Juni, 18.30 Uhr: (in Mönchsdeggingen): SG Birkhausen/Munzingen (13. Kreisklasse Nord I) – TSV Wittislingen (13. Kreisklasse West II)

(in Lauingen): TSV Behlingen-Ried (13. Kreisklasse West I) – TSV Unterringingen (13. Kreisklasse Nord II)

Der jeweilige Sieger der beiden Spiele bleibt in der Kreisklasse.

Kreisklassen-Aufstieg

FC Lauingen II – Gundelsheim 1:3 (600 Zuschauer in Bissingen) Türkiy. Krumbach – Villenbach 0:1 (1100 Zuschauer in Röfingen)

Die Sieger der beiden Spiele steigen in die Kreisklasse auf.

A-Klassen-Abstieg

Dienstag, 6. Juni, 18.30 Uhr: (in Lutzingen): SV Aislingen II (13. A-Klasse West II) – Nähermemmingen-Baldingen (14. A-Klasse Nord)

Der Sieger bleibt in der A-Klasse, der Verlierer steigt ab.

A-Klassen-Aufstieg

Spiel 1: Nordries – Peterswörth 1:2 (320 Zuschauer in Ebermergen)

Freitag, 9. Juni, 18.30 Uhr: Spiel 2 (in Medlingen): SpVgg Bachtal III – SSV Peterswörth (2. B-Klasse West IV)

Mittwoch, 7. Juni, 18.30 Uhr: Spiel 3 (in Wittislingen): SV Neuburg/Kammel II (2. B-Klasse West I) – FS Asbach-Bäumenh. (2. B-Klasse West III)

Die Sieger der Spiele 2 und 3 steigen in die A-Klasse auf.