Als Fan oder Volunteer in Leipzig uns München hautnah dabei

Fußball-Europameisterschaft: Wie die Peixotos an Tickets für ihr Abstammungsland Portugal gekommen sind und warum sie 100 Kilometer vom Spielort entfernt Quartier beziehen. Helmut Friedrich kommt den VIPs ganz nahe.

Wenn am heutigen Freitagabend in München die Fußball-Europameisterschaft mit der Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland beginnt, dann werden die Brüder Jorge und Armando Peixoto gebannt vor dem Fernseher sitzen und der deutschen Mannschaft die Daumen drücken. Der Jüngere der beiden, der in Haunsheim wohnende Jorge Peixoto, wird sich dabei das Deutschland-Trikot überstreifen und genau beobachten, welche Performance die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann dabei abgibt.

Insgeheim hofft der 53-Jährige, dass es das Team der Gastgeber bis uns Finale schafft und dann dort am 14. Juli in Berlin auf Portugal trifft. Geboren und aufgewachsen ist der Familienvater von zwei erwachsenen Kindern und zweifache Opa nämlich in Aveiro an der Atlantikküste in Portugal. In jener Stadt, in der Portugal zu Beginn dieser Woche eine erfolgreiche Generalprobe zur EM mit einem 3:0-Sieg gegen Irland hinlegte und sich dabei Topstar Cristiano Ronaldo als zweifacher Torschütze feiern lassen konnte. Live spielen sehen möchten die Brüder Peixoto den inzwischen 39-Jährigen am Dienstag beim Gruppenspiel der Portugiesen gegen Tschechien in Leipzig.

Über den portugiesischen Verband an die Karten

An Karten für dieses Spiel heranzukommen, war für die Brüder, die sowohl die deutsche als auch die portugiesische Staatsangehörigkeit besitzen, nicht einfach. Insgesamt gab es für die EM an die 30 Millionen Bewerbungen für 2,7 Millionen Tickets. Viele Fußball-Fans aus dem Landkreis, die bei einem der Spiele live vor Ort sein wollten, gingen bei der Verlosung leer aus. Die Peixotos haben Glück gehabt. Sie bewarben sich bereits um die Weihnachtszeit bei der Federação Portuguesa de Futebol (FPF), dem portugiesischen Verband, für mehrere Spiele und haben letztlich den Zuschlag nur für die eine Partie in Leipzig erhalten. „Wenigstens etwas“, lacht Jorge Peixoto, der sich am Dienstagvormittag mit seinem Bruder im Auto auf den Weg nach Sachsen machen wird und sich im Stadion das portugiesische Nationaltrikot überstreifen wird. Das Spiel gegen Tschechien beginnt um 21 Uhr.

Übernachten werden die Brüder allerdings nicht am Zusammenfluss von Weiße Elster, Pleiße und Parthe. „Unter 200 Euro wäre kein Zimmer zu bekommen gewesen“, berichtet Jorge Peixoto von überzogenen Preisen bei der Suche nach einem passenden Hotel in Leipzig. So werden die Brüder nach dem Schlusspfiff ins circa 100 Kilometer entfernte Chemnitz fahren, um dann dort in einem Hotel zu übernachten, in dem sie für ein Doppelzimmer mit Frühstück lediglich 79 Euro bezahlen müssen. Und am Mittwoch geht es dann am Vormittag wieder zurück nach Haunsheim und Zöschlingsweiler, wo Jorge und Armando die restlichen Spiele der EM mit großem Interesse verfolgen werden. „Manches Spiel sicherlich gemeinsam“, so Jorge Peixoto. Ob er dabei mehr Begegnungen mit deutscher oder portugiesische Beteiligung sehen wird, hängt vom Abschneiden der beiden Teams ab.

Aus Emersacker zur EM

Die EM hautnah erleben wird mit Helmut Friedrich aus Emersacker. Der 78-Jährige ist als VIP-Volunteer in München im Einsatz. Volunteers und Hostessen werden bei Sportveranstaltungen in den Hospitality Bereichen eingesetzt, um die prominenten Gäste zu begrüßen sowie die Einlass- und Zutrittskontrollen zu übernehmen. Der ehemalige Fußballspieler des FC Emersacker war bereits 2006 bei der Weltmeisterschaft in München als VIP-Volunteer für die Einlasskontrolle in der Allianz-Arena tätig. Zudem ist der Fußballfan seit Jahrzehnten im Stadion des FC Bayern in der Arena in München und bei Spielen von 1860 München im Grünwalder Stadion als Platzanweiser aktiv.

Der aus Emersacker stammende Helmut Friedrich ist bei der Europameisterschaft als VIP-Volunteer im Einsatz. Foto: Friedrich

In München finden während der EM insgesamt sechs Spiele statt. Neben dem heutigen Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland die Begegnungen Rumänien – Ukraine, Slowenien – Serbien, Dänemark - Serbien ein Achtelfinale am 2. Juli und ein Halbfinale am 9. Juli. Helmut Friedrich wird von allen Spielen viele Eindrücke gewinnen. Entweder direkt im Stadion oder im unmittelbaren Umfeld einer EM, die gar manchen Fußballfan in den kommenden Wochen noch in ihren Bann ziehen könnte.