Endlich das erste Heimspiel für den FC Lauingen

Fußball-Kreisliga: Verfolgerduell gegen Offingen im Auwaldstadion. Nur zwei Landkreis-Teams müssen diesmal auswärts ran.

Die aktuell bestplatzierten beiden Landkreis-Teams der Fußball-Kreisliga Nord haben am Sonntag um 15 Uhr Heimrecht: Tabellendritter FC Lauingen gegen Offingen, Fünfter Glött gegen Balzhausen. Ebenfalls daheim laufen Neuling FC Weisingen (gegen Schlusslicht Reisensburg) sowie in der Kreisliga Nord der SV Holzheim (gegen Donaumünster) sowie Kicklingen (gegen Hainsfarth) auf.

FC Lauingen – Offingen

Für den FCL ist diese Partie das erste Heimspiel der Saison 2022/23. Wie der Gastgeber ist auch Offingen mit zwei Siegen und einem Remis recht vielversprechend in die Runde gestartet. Aktuell belegen beide Kontrahenten die Ränge drei und vier hinter den beiden noch „verlustpunktfreien“ Mannschaften aus Thannhausen und Wiesenbach – ein Verfolgerduell also im Auwaldstadion. Für die Kicker des Lauinger Trainerteams Tausend/Scheitenberger gilt es, die beim jüngsten 3:0-Auswärtserfolg in Altenmünster gezeigte Leistung zu bestätigen. (JOH)

SSV Glött – Balzhausen

Nach der jüngsten Niederlage in Ichenhausen wollen die Glötter daheim gegen Balzhausen in die Erfolgsspur zurückkehren. Vor Wochenfrist haderten die SSV-Coaches mit der Körpersprache ihrer Schützlinge. Es fehlte der letzte Biss. Nun müssen sich die Lilien wieder deutlich angriffslustiger zeigen. „Wir wollen das Heimspiel unbedingt gewinnen“, sagt Coach Markus Rickauer und mahnt: „Wir wissen von der Stärke Balzhausens mit seinem schnellen Umschaltspiel und den schnellen Außenspielern.“ Der Gast reist nach seinem 5:0-Kantersieg über Weisingen mit breiter Brust an. Glött muss auf Mehmet Taner (Urlaub) und weiterhin auch auf Co-Trainer Edi Keil (Rippenbruch) verzichten. Ob Christian Schneider und Tony Espig mitwirken können, ist noch offen. (RÖB)

Es fehlen: Martin, Oberfrank, Mielke (alle langzeitverletzt), Keil (Rippenverletzung), Taner (Urlaub)

Jettingen II – SpVgg Bachtal

Nach drei Spieltagen ist die SpVgg noch punktlos. Vor allem die deutliche Heimniederlage gegen Mindelzell wurmt den Neuling aus der Gemeinde Syrgenstein. Deutlich besser gestartet ist Mitaufsteiger VfR Jettingen II. Der Meister der Kreisklasse West I sammelte bereits vier Zähler und rang vergangenes Wochenende dem TSV Offingen ein Remis ab. Die Bachtaler müssen auch einmal die ersten zehn Minuten nach der Pause schadlos überstanden werden, denn da kassierte man bislang in jeder Partie die entscheidenden Gegentreffer. Erstmals seit seinem Kreuzbandriss vor zwölf Monaten steht Valentin Schäffler wieder im Kader. (CHB)

Es fehlt: Tom Lotterer (Urlaub)

FC Weisingen – Reisensburg

Nach zwei Niederlagen in Folge gastiert mit Reisensburg das punktlose Schlusslicht in Weisingen. FCW-Trainer Andreas Ried warnt trotzdem: „Reisensburg hatte drei Spiele gegen vermeintliche Aufstiegskandidaten, und wir haben 0:5 verloren. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, das wir gewinnen müssen.“ Ried muss seine Mannschaft wegen Urlaub und Verletzung noch etwas umbauen. (DUT)

Mindelzell – TG Lauingen

Saisonspiel vier führt die Lauinger „Türken“ nach Mindelzell – nach drei Niederlagen in der Hoffnung auf erste Saisonpunkte. Die Gastgeber konnten bislang immerhin einen Sieg verbuchen. (doze)

Holzheim – Donaumünster

Mit ersatzgeschwächtem Kader empfängt der SVH die Gäste aus Donaumünster. Zuletzt unterlag Holzheim trotz kämpferischer Schlussphase knapp in Wemding, Donaumünster dagegen hofft nach zwei Remis und einer Niederlage auf den ersten Dreier in dieser Saison. Die Gastgeber wollen trotz Personalmangel eine Partie auf Augenhöhe abliefern. (TF)

Kicklingen – Hainsfarth

Weiter ungeschlagen sind die Fußballer des SV Kicklingen-Fristingen (ein Sieg, zwei Unentschieden). In Donaumünster wurde aber eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben. Im zweiten Abschnitt waren die Angriffe schlampig, und man verteidigte nicht mehr konsequent genug. Dies soll sich gegen Hainsfarth nicht wiederholen. Die Rieser holten aus ihren ersten drei Pflichtspielen nur einen Punkt. Steht die Kicklinger Defensive gut, ist hier der zweite Heimsieg gut möglich. (TIRE)