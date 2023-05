Glött und SpVgg Bachtal: Vorentscheidungen vertagt

Bachtal

Lauingen

Fußball-Kreisliga

Für die SpVggwar dieses Remis im Derby gegen den FC auszwar das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage, ein möglicher Klassenerhalt in derWest hängt aber weiter am seidenen Faden. (dz)

SpVgg Bachtal: Max. Ackermann; Rettenberger, Ebel, Schäffler (46. Lotterer), Mair, Weinelt, Schirrotzki, Schießle (70. Luckschnat), Heck, Hummel, Keller (70. Kirchner) FC Lauingen: Nimanaj; Schaaf, Marek, Griener, Nuraj (72. Jabbie), Strak, Gentner (54. Gerstmair/84. Przyklenk), Gehring (64. Neziri), Sailer, Pertler, Völker Tore: 1:0 Valentin Schäffler (33.), 1:1 Alban Nuraj (42.), 2:1 Patrick Mair (47./HE), 2:2 Alban Nuraj (54.) SR: Bernd Birkenmaier (Hohenmemmingen) Zuschauer: 200 in Staufen





Wiesenbach – Glött 4:2

Weil Tabellenzweiter Wiesenbach aus dem 0:2-Rückstand noch einen 4:2-Heimsieg machte, kann die SSV Glött den Meistersekt noch nicht kaltstellen. Die Blau-Weißen erhielten spielerisch wie auch im Zweikampfverhalten eine Lehrstunde erteilt. Dabei verlief die Partie für die Rickauer-Truppe im ersten Abschnitt noch nach Plan. Sie führte nach dem Doppelpack von Jonas Stutzmüller mit 2:0. Doch die Treffer kaschierten die großen fußballerischen Defizite der Glötter an diesem Tag. Nach dem Wechsel kippet das Geschehen dann vollends. Wiesenbach ließ Ball und Gegner laufen. Schon der Anschlusstreffer durch Daniel Heininger deckte die großen Lücken in der sonst so sicheren SSV-Abwehr auf. Zudem musste Trainer Rickauer erneut angeschlagene Spieler austauschen. Die Hausherren witterten nun ihre Chance und machten mit Unterstützung von SSV-Keeper Dominik Trenker, dem ein harmloser Freistoß durch die Beine rutschte, das 2:2. Der starke Daniel Heininger versenkte zum 3:2. Geschockte Glötter fanden keine Antwort mehr, ein Aufbäumen blieb aus. Stattdessen machte Wiesenbach in den Schlussminuten mit dem 4:2 durch Daniel Steck den Deckel drauf (87.). Der Titelkampf bleibt damit offen, die Glötter wollen den großen Schritt Richtung Meisterschaft nun am kommenden Sonntag im eigenen Lilienstadion mit einem Sieg gegen den SV Mindelzell machen. (RÖB)

SSV Glött: Trenkner; Eggle (69. B. Krist), M. Krist, F. Bacherle, Schrettle, Keil, B. Waidele (85. Strehle), Wohnlich (57. Galgenmüller), Stutzmüller, Kastner, Strehle (77. Matkey) Tore: 0:1 Jonas Stutzmüller (23.), 0:2 Jonas Stutzmüller (38.), 1:2 Daniel Heininger (54.), 2:2 Thomas Gornig (69.), 3:2 Daniel Heininger (73.), 4:2 Daniel Steck (87.) SR: Pascal Lacmann (Illerkichberg) Zuschauer: 120