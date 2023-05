Entspanntes Auslaufen für Wertingen

Fußball-Bezirksliga: Beim Saisonfinale am Freitag hat der TSV Wertingen keinen Druck.

Beim TSV Wertingen können sie sich noch gut an den letzten Spieltag der vergangenen Saison erinnern. Es war ein Finale um den Klassenerhalt gegen den SC Bubesheim. Am Ende wurden die Punkte geteilt und beide Mannschaften hielten die Fußball-Bezirksliga Nord. Heuer geht es entspannter zu. Die Zusamstädter haben die notwendigen Punkte vorzeitig eingetütet. Das letzten Saisonspiel am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen den VfR Ecknach ist folglich ein entspanntes „Auslaufen“.

Wertingen kann die nächste Saison planen

Weil zudem kürzlich eine neue Abteilungsleitung gewählt wurde, hat der TSV Wertingen schon die Planung der kommenden Runde im Visier. Auch die Gäste aus Ecknach haben bereits die 40-Punkte-Marke geknackt und damit frühzeitig den Klassenerhalt abgesichert. Es geht also lediglich um einen guten Saisonabschluss, denn sowohl Wertingen als auch Ecknach haben am vergangenen Wochenende ihre Partien verloren.

Die Wertinger Mannschaft musste sich beim Derby in Meitingen mit 0:3 geschlagen geben. Grund genug also, um die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden zu wollen. Sollte dies den Zusamstädtern gelingen, könnten sie bei einer Gundelfinger Niederlage noch am Landkreisrivalen vorbeiziehen und am Ende den siebten Tabellenplatz belegen. Bei einer Niederlage könnte Wertingen schlimmsten Fall auf den elften Tabellenplatz abrutschen. Für die Gäste aus Ecknach ist noch maximal Platz acht drin. Bei einer Niederlage in Wertingen besteht für sie die Gefahr, auf Rang zwölf zu fallen.

Es fehlen: Heiß, McIntosh, Kotter, Gebauer, Prestel, Völk, Fackler, Schwarzfischer (alle verletzt), Riesinger (Urlaub) Hinspiel: Wertinger 3:0-Auswärtssieg