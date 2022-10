Erfahrene Spieler, aber keine Affinger Siege

Fußball-Bezirksliga: Der Gast der U23 des FC Gundelfingen tut sich diese Saison noch extrem schwer.

Wieder zurück in die Erfolgsspur – das bleibt das Motto der Gundelfinger U 23-Fußballer vor dem Bezirksliga-Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den noch sieglosen FC Affing. Die Gärtnerstädter hatten bis zu ihrem 3:1-Sieg gegen Wörnitzstein das Feld viermal in Serien als Verlierer verlassen. Für FCG-Stürmer Johannes Hauf ist es deshalb selbstverständlich, weiterhin Demut an den Tag zu legen.

Der 22-Jährige war mit einem Treffer und zwei Assists der Hauptakteur im Donauwörther Stauferpark und zeigte einmal mehr sein gutes Auge für den Nebenmann. „Läuferisch muss er dennoch zulegen“, erwidert sein Trainer Peter Stegner, der Hauf zumeist über die linke Außenbahn aufs Feld schickt: „Hier kann er sich defensiv nicht rausnehmen und muss nach hinten mitarbeiten“. Erfreulich war zudem, dass Raphael Neher zu seinem Tordebüt im Herrenlager kam und von seinen Teamkollegen daher besonders geherzt wurde.

Warten auf den ersten "Dreier"

Beim Gegner FC Affing läuft die Saison bislang alles andere als „nach Plan“. Der ehemalige Landesligist wartet nach elf Spielen noch auf den ersten Saisonerfolg und ziert gemeinsam mit dem TSV Nördlingen II abgeschlagen das Tabellenende. Nachdem Trainer Marc-Abdu Al-Jajeh zurückgetreten war, setzte es eine 2:5-Niederlage. „Dennoch hat Affing Qualität in der Truppe und wird irgendwann mal einen Dreier holen – davor müssen wir gewarnt sein“, predigte Stegner seinen Mannen im Training. Immerhin stehen neben dem Ex-Zweitligaspieler Daniel Framberger (FC Augsburg) mit Manuel Steinherr, Tobias Jorsch und Nino Kindermann weitere Kicker mit Regionalliga- oder Bayernliga-Erfahrung im Kader. Auch knappe Niederlagen gegen Tabellenführer FC Günzburg oder Wertingen (3:2) zeigen, dass das Team aus dem Kreis Aichach-Friedberg nicht zu unterschätzen ist.

Nelkner und Völlmerk im Gundelfinger Kader

Bei den Grün-Weißen kehren mit Luca Nelkner und Laurin Völlmerk zwei wichtige Spieler aus ihrer Krankheitspause zurück. Hinter Kapitän Philipp Urban steht noch ein Fragezeichen, während Jakob Schneider berufsbedingt nicht zur Verfügung steht.