Erster Glött fährt mit breiter Brust zum Zweiten

Fußball-Kreisligen: Topspiel in Thannhausen. Der FC Lauingen erwartet Wiesenbach zum Verfolgerduell. Weisinger Derby-Heimspielwoche.

Es geht Schlag auf Schlag für die Lilien: Nach dem Derbysieg gegen den FC Lauingen steht am Sonntag (15 Uhr) das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga West beim Tabellenzweiten TSG Thannhausen an. Mit einem Erfolg würde sich Spitzenreiter Glött ein Polster von sechs Punkten erarbeiten. Thannhausen ist aber ein Spiel in Rückstand (Absage in Weisingen). Nur einen Punkt hat die Amann-Truppe seit der Winterpause geholt. Der Herbstmeister hat seinen komfortablen Vorsprung verspielt, Glött ist vorbeigezogen. Die Aschbergler reisen dank ihrer Erfolgsserie (13 Begegnungen ohne Niederlage, elf Siege in Folge) mit breiter Brust an. Einzig die steigende Zahl von angeschlagenen Spielern sorgt für leichte Bauchschmerzen. Offensiv fehlen Kapitän Dominik Wohnlich (Muskelfaserriss) und Sturmpartner Philipp Strehle (Beruf). Trainer Markus Rickauer sieht seine Schützlinge dennoch gut gerüstet. „Das Spiel gegen Lauingen hat gezeigt, dass wir mit personellen Rückschlägen umgehen können.“ Von der Bank kommend, trumpfen Pius Galgenmüller und Jonas Stutzmüller zuletzt stark auf. Rickauer kann zudem auf die langjährigen Stammkräfte André Daferner und Benedikt Krist zurückgreifen. Sie helfen bei Bedarf aus. (RÖB)

Es fehlt: Wohnlich (Muskelfaserriss) Hinspiel: 1:1

Kreisliga West

FC Lauingen – Wiesenbach

Beim Verfolgerduell treffen am Sonntag (15 Uhr) zwei Teams aufeinander, die zuletzt jeweils als Verlierer den Platz verlassen haben. Der FC Lauingen musste sich im Derby bei den Glötter Lilien mit 1:3 geschlagen geben, die Spielvereinigung in Wiesenbach unterlag Gast SC Altenmünster 1:4. Wollen die Kicker des FCL-Trainerteams Tausend/Scheitenberger den Anschluss nach oben nicht komplett verlieren, muss ein Sieg in diesem Duell zwischen dem Vierten und Fünften der Tabelle her. (JOHA)

Hinspiel: FCL siegt auswärts 4:1 GW Ichenhausen – TG Lauingen Nach dem Freitagabendspiel in Jettingen (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) läuft Türk Gücü Lauingen am Sonntag ein zweites Mal an diesem Wochenende auswärts auf. Mit Grün-Weiß Ichenhausen ist ebenfalls ein Mittelfeld-Team der Gastgeber. (dz) Hinspiel: 1:0-Heimsieg von Türk Gücü Weisingen – Offingen Derbywochen beim FCW: Diesen Sonntag gibt der TSV Offingen seine Visitenkarte ab, am Samstag, 29. April, kommt mit der SSV Glött der Tabellenführer nach Weisingen. Doch zunächst gilt die Konzentration Offingen: Im Hinspiel gelang dem FCW nach einem unglücklichen Eigentor erst spät der verdiente Ausgleich. In der Zwischenzeit haben sich die Mindelstädter ins obere Tabellendrittel gespielt und gelten daher als Favorit. Ob Kapitän Patrick Hahn erstmals in diesem Jahr bei Weisingen eingreifen und helfen kann, wird kurzfristig entschieden. (DUT) Es fehlen: T. Duderstadt, M. Junghanns, P. Hahn (?) Hinspiel: 1:1 Balzhausen – Bachtal Bereits am heutigen Samstag reist die SpVgg mit dem Bus zum am weitest entfernt gelegenen Auswärtsspiel der Saison nach Balzhausen. Beim Hinspiel gab es unter dem damaligen Bachtal-Coach Roland Häge die einzigen drei Zähler der Vorrunde: In Landshausen wurde ein Rückstand in einen 3:2-Heimerfolg gedreht. Beim TSV Balzhausen läuft es im Kalenderjahr 2023 noch nicht rund. Erst ein Punkt steht da auf der Habenseite, es muss um den Klassenerhalt gezittert werden. Mit 15 Treffern führt Johannes Keisinger aktuell die Torjägerliste der Liga an. Bei Schlusslicht Bachtal schürt der Heimsieg gegen GW Ichenhausen die Hoffnung, den Anschluss ans rettende Ufer doch noch herstellen zu können. Innenverteidiger Christian Keller (Knieverletzung) steht Spielertrainer Patrick Mair in der Restsaison nicht mehr zur Verfügung, dafür kehrt Vizekapitän Christian Kirchner in den Kader zurück. (CHRIS) Es fehlen: Patrick Leder, Lukas Wickmair, Christian Keller (alle verletzt) Hinspiel: 3:2 für die SpVgg Bachtal. Kreisliga Nord Oettingen – Kicklingen-F.