Erster Haunsheimer Saisonerfolg im Kellerduell

Fußball-Kreisklasse West II: Der TSV Haunsheim zieht mit Gast Wittislingen gleichund schöpft neue Hoffnung. Dillingen schafft nach 0:2-Rückstand noch den Ausgleich.

Haunsheim – Wittislingen 4:1

Ihre ersten drei Saisonpunkte durften die Haunsheimer im Abstiegsduell der Fußball-Kreisklasse West II mit dem TSV Wittislingen bejubeln. Die Gastgeber zeigten von Beginn gefährliche Aktionen. Einen kurz ausgeführten Freistoß versenkte Stangl mit ganz viel Gefühl im langen Eck – 1:0. Dann brach Pietsch auf links durch und fand mit seiner scharfen Hereingabe Spielertrainer Funk, es stand 2:0. Nach der Halbzeit legte Krypic einen langen Freistoß mit dem Kopf genau in den Lauf von Meitinger, der eiskalt zum 3:0 verwandelte. Das vorentscheidende 4:0 markierte erneut Stangl mit einem Distanzschuss, der immer länger und länger wurde und sich hinter dem Gästekeeper ins Tor senkte. Den Ehrentreffer für den Aufsteiger aus Wittislingen erzielte kurz vor Ende Simon Fauser. Beide Teams sind jetzt am Tabellenende punktgleich. (KRY)

Baiershofen – TGB Günzburg 1:3

In einem Spiel auf hohem Niveau mussten die Hausherren nach wenigen Sekunden das 0:1 hinnehmen. Cemre Onay erzielte es aus spitzem Winkel mit einem sehenswerten Abschluss ins lange Eck. Onay war es auch, der auf 0:2 erhöhte. Die Grün-Weißen waren trotz Rückstand immer im Spiel. Tassilo Eulberg verpasste mit einem Heber den Anschlusstreffer. In Minute 35 wurden die Bemühungen dann belohnt: Florian Weidner traf aus 18 Metern volley zum 1:2-Pausenstand. Mit dem 1:3 in der 78. Minute durch Orhan Cimen war das Spiel entschieden. (MW)

Neumünster – Wasserburg 3:0

Die Tabellenspitze verteidigte die SSV Neumünster-Unterschöneberg mit einem Heimsieg über Wasserburg. Die Pausenführung besorgte Pascal Schrodi. Es folgten weitere zwei Treffer durch Franz Behner sowie Fabian Schrodi zum 3:0-Endergebnis. (doze)

Scheppach – Aislingen 1:0

Die Gastgeber brachten den „Dreier“ im Abstiegskampf dringender als der SV Aislingen, der auch nach dieser knappen Auswärtsniederlage im Mittel der Tabelle unterwegs ist. (doze)

Dillingen – Großkötz 2:2

Durch Tore von Alexander Erdmann und Henrik Zachwey legten die Gäste eine 2:0-Halbzeitführung hin. Dillingen verkürzte gleich nach dem Seitenwechsel durch Berat Kasumi und schaffte durch Adonis Isufi den Ausgleich. In einer hitzigen Schlussphase folgten noch zwei Zeitstrafen, eine Ampelkarte und Rote Karte. (doze)

Burgau – Ziertheim-D. 4:0

Im ersten Abschnitt hielten die Ziertheimer gut dagegen und gingen mit einem 0:0 in die Pause. Nun zeigten die Burgauer ein anderes Gesicht und drückten der Partie ihren Stempel auf. Dem Führungstreffer durch Enes Bastan folgten weitere Treffer durch Maximilian Haupelthofer, Luca Rogg und Gjoni Milici zum klaren 4:0-Heimsieg. (doze)

Bächingen/FCM – Röfingen verlegt

Die Partie wird nun am Sonntag, 19. März 2023, 15 Uhr, ausgetragen. (doze)