Erster Lauinger Heimsieg nach 35 Jahren gegen Thannhausen

Fußball-Kreisliga West: Der FC Lauingen schlägt im Auwaldstadion endlich wieder einmal die TSG Thannhausen. Beim Derby in Glött hat Gundelfingens U 23 das bessere Ende für sich.

FC Lauingen – Thannhausen 5:1

Lange, sehr lange hat es gedauert. Rund 35 Jahre. Jetzt endlich gelang dem FC Lauingen wieder ein Heimsieg gegen die TSG Thannhausen. Und der fiel beim 5:1 in der Kreisliga West recht souverän aus. Dreifacher Torschütze für die FCL-Fußballer war dabei Alban Nuraj. Erst nach und nach bekamen die Platzherren Zugriff auf die Partie. In der 30. Minute war Alban Nuraj nach einem Freistoß von Janick Schreitmüller zur Stelle – 1:0. Zehn Minuten später versenkte Kapitän Janik Schreitmüller einen Freistoß aus 25 Metern zur 2:0-Pausenführung. Auch in der zweiten Halbzeit hielten die Mohrenstädter das Tempo hoch. Den dritten Treffer markierte Nuraj per Strafstoß (56./Foul an Stefan Pertler), das 4:0 in der 70. Minute. Lauingen verwaltete das Ergebnis nicht, sondern drückte weiter. Zwar verkürzte Ayhan Yildiz auf 4:1 (88.), den 5:1-Schlusspunkt setzte allerdings FCL-Youngster Venhar Neziri in der Nachspielzeit. (JOH)

FC Lauingen: Nimanaj; Cvjetkovic (71. Cunha), L. Müller, Neziri, Schaaf, Nuraj, Zengerle (71. Schreiber), Schreitmüller, Przyklenk, Pertler (66. P. Schachner), Völker (62. Gentner); Tore: 1:0 Alban Nuraj (30.), 2:0 Janik Schreitmüller (41.), 3:0 Alban Nuraj (56./FE), 4:0 Alban Nuraj (70.), 4:1 Ayhan Yildiz (88.), 5:1 Venhar Neziri (90.+2); SR: Torsten Wöhrle; Zu.: 100

GW Ichenhaus. – TG Lauingen 0:0

Türk Gücü bleibt mit diesem torlosen Auswärtsremis im neuen Jahr ungeschlagen. Fünf Siegen stehen 2022 jetzt zwei Unentschieden gegenüber. Dabei hatte Aufsteiger Türk Gücü durchaus gute Möglichkeiten, um alle drei Punkte von GW Ichenhausen zu entführen – vergab diese aber allesamt. (dz)

SR: Franz Kaltenegger; Zuschauer: 110

Glött – FC Gundelfingen U 23 2:4

Die spielstärkere Mannschaft entschied das Derby für sich. Wacker kämpfende Glötter hielten gegen den Tabellenzweiten aus Gundelfingen lange Zeit mit. Dabei gelang den Hausherren eine zweimalige Führung, sie kassierten aber jeweils postwendend den Ausgleichstreffer. Etwas überraschend gelang Glött das 1:0 durch Dominik Wohnlich (16.). Dem Treffer ging ein Fehler von FCG-Keeper Fabian Karg voraus. Justin Morais reagierte blitzschnell und legte quer auf Wohnlich. Diese Führung sollte nicht lange halten. Keine drei Minuten später profitierte der Gast ebenfalls von einem Torwartfehler. Nutznießer war Peter Matkey, der per Kopf den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Danach drängten die deutlich spielstärkeren Gäste auf die Führung. SSV-Zerberus Trenker bewahrte sein Team mit einer Glanztat gegen Hauf vor dem 1:2 (33.). Die Rickauer-Elf hatte mit der Wucht des FCG alle Hände voll zu tun, nutzte aber seine Möglichkeiten zunächst eiskalt aus. So gelang Dominik Wohnlich in der 38. Minute die erneute SSV-Führung nach einer Schrettle-Hereingabe. Ein kurzes Lilien-Hoch, denn die Grün-Weißen schlugen nur 120 Sekunden später erneut zu: Benedikt Ost machte nach einem Freistoß von Philipp Urban völlig allein vor Trenker das 2:2. Nach dem Wechsel war die Partie zunächst offen, Mitte der zweiten Hälfte setzte sich dann die individuelle Klasse des Gastes durch. Wobei die Stegner-Truppe beim 2:3 (66.) dann doch die Unterstützung der Glötter benötigte: Nik Groepper enteilte nach einem Ballverlust der SSV-Abwehr. In der Nachspielzeit machte Bernhard Rembold den Sack endgültig zu. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Schrettle, Bacherle, Espig, Krist, Waidele (83. Strehle), Morais de Almeida (55. Galgenmüller), Taner, Wohnlich, Kopp (68. Keil), Stutzmüller (80. Konle); FC Gundelfingen U 23: Karg; Schnelle, Danzer, Werner (68. Schneider), Neher, Urban (45. Groepper) (90. Brugger), Sailer, Leimer, Matkey (74. Rembold), Ost (91. Zeller), Hauf; Tore: 1:0 Wohnlich (16.), 1:1 Matkey (19.), 2:1 Wohnlich (38.), 2:2 Ost (40.), 2:3 Groepper (66.), 2:4 Rembold (90.+1.); SR: Wildgruber (Herbrechtingen); Zuschauer: 155