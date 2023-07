Erstes Spiel, erster Sieg für Glött

Fußball-Bezirksliga Nord: Ein Taner-Treffer beschert Aufsteiger SSV Glött in Holzkirchen die perfekte Saisonpremiere.

Schon das erste Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Nord brachte für die SSV Glött den ersten „Dreier“. Dafür reichte der Treffer von Mehmet Ali Taner zehn Minuten nach der Pause zum 1:0-Auswärtserfolg beim Mitaufsteiger SV Holzkirchen. Für die Lilien war es der erste Bezirksliga-Sieg nach ihrem 2:1 am 11. Mai 2019 in der Abstiegssaison beim FC Affing.

Beide Neulinge ließen es zunächst bedächtig angehen und konzentrierten sich auf eine gute Defensivarbeit. Die Gäste hatten ab Mitte der ersten Hälfte die ersten guten Möglichkeiten. Zunächst setzte Raphael Martin einen Abschluss neben das Gehäuse. In der 23. Minute scheiterte Bernd Ostertag allein vor dem glänzend reagierenden Keeper Marcel Randi. Zum Ende des ersten Abschnittes übernahmen die Hausherren verstärkt das Geschehen. Martin Lauter fand aus elf Metern in SSV-Schlussmann Dominik Trenker seinen Meister (44.).

Glött kommt hellwach aus der Pause

Nach dem Wechsel waren die Blau-Weißen hellwach und stellten den SVH mit Pressing immer wieder vor Probleme. Die Gastgeber konnten sich derweil meist nur nach ruhendem Ball gefährlich positionieren. Die Rickauer-Elf hingegen ging in Führung: Von Bernd Ostertag auf die Reise geschickt, umkurvte Mehmet Ali Taner zunächst den SVH-Keeper und schob dann überlegt zur umjubelten Führung für Glött ein (55.). Holzkirchen hatte zunächst an diesem Rückstand zu knabbern. Die Aschbergler versäumten es in dieser Phase nachzulegen. So verpassten Hakan Kaya, Jonas Stutzmüller oder Perdo Gomes De Souza das vorentscheidende 0:2.

Erst eine Zeitrafe drückte die Rickauer-Elf nochmals in die Defensive. Holzkirchen konnte aber aus dem Überzahlspiel kaum gefährliche Aktionen kreieren. Mit einer starken Defensivleistung sicherte sich die SSV letztlich nicht unverdient die drei Zähler. Und Trainer Markus Rickauer war mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden.

SSV Glött: Trenker; Eggle, Bacherle, Taner (58. De Souza), Kaya (88. Waidele), Schneider, Schrettle, Martin (32. Wohnlich), Ostertag (83. Krist), Pejic (58. Stutzmüller), Kopp; Tor: Mehmet Ali Taner (55.) Zeitstrafe: Andreas Schrettle (74./Glött) Schiedsrichter: Abdullah Carman Zuschauer: 210