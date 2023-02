FC Gundelfingen: auf fremdem Plastikgrün – noch!

Fußball: Der FC Gundelfingen baut Kunstrasenplatz. Ein möglicher Neuzugang wird im Testspiel am Sonntag getestet.

Die Nachricht, dass der Bayerische Landtag Fördergelder in Höhe von 250.000 Euro bewilligt hat, damit auf dem Gelände rund um das Schwabenstadion ein Kunstrasenplatz gebaut werden kann, hat bei den Fußballern des FC Gundelfingen reichlich Freude ausgelöst. „Dafür sind wir außerordentlich dankbar“, erklärt Michael Unger, beim FCG Koordinator in der Fußball-Abteilung, und nennt dabei in erster Linie Fabian Mehring ( Freie Wähler), der überhaupt den Anstoß gab, und Georg Winter ( CSU), der den Antrag maßgeblich unterstützte. Wenn es irgendwie möglich ist, soll das neue Spielfeld schon im Winter 2023/24 zur Verfügung stehen.

In Wertingen gegen Oberweikertshofen

In den nächsten Wochen müssen die Grün-Weißen aber je nach Witterungslage ausweichen. Bevorzugt war zuletzt das Plastikgrün in Wertingen Schauplatz der Trainingseinheiten des Bayernliga-Kaders, am Sonntag (17 Uhr) findet dort auch das zweite Vorbereitungsspiel auf die Restsaison statt. Gegner ist der ambitionierte Landesligist SC Oberweikertshofen, der als Aufsteiger auf dem neunten Rang überwintert und sich in der Pause mit Moritz Leibelt (1860 München II, Bayernliga) und Fabio Meikis (Türkgücü München, Regionalliga) personell noch einmal hochkarätig verstärkt hat.

Bislang ist Gundelfingens Kader unverändert

Beim FCG gab es im Winter keine Neuzugänge, das kann sich allerdings noch kurzfristig ändern. Gegen Oberweikertshofen wird Luis Sailer Fidalgo als Gastspieler auflaufen. Der 21-jährige Defensivspezialist ist nach längerem USA-Aufenthalt in die Heimat zurückgekehrt. In den Staaten hat er an der Florida Atlantic Universität studiert und für das dortige Team in der Universitäts-Liga gekickt. Bis 2021 war Sailer Fidalgo beim SSV Ulm in der A-Junioren-Bundesliga und anschließend für den FV Illertissen II im Einsatz. Ob es zu einer Verpflichtung kommt, hängt mit davon ab, wie lange sich die Rückkehr der zurzeit verletzten FCG-Verteidiger Andreas Durner, Elias Weichler und Jan-Luca Fink noch hinauszögert.

Lesen Sie dazu auch