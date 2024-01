FC Gundelfingen: Das Experiment ist misslungen

Plus Fußball: Bayernligist Gundelfingen verliert mit geänderter Taktik den Test in Kaufering.

Nüchtern betrachtet haben die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen dort weitergemacht, wie sie vor der Winterpause aufgehört haben: mit einer Niederlage. Im ersten Testspiel des Jahres unterlagen sie beim Landesligisten VfL Kaufering mit 1:2 (1:2) – und Spielertrainer Stefan Heger kritisierte hinterher vor allem einen Punkt: „Das Zweikampfverhalten war zwischendurch katastrophal.“

Auf dem Kunstrasen hatten die Grün-Weißen zunächst Schwierigkeiten mit der Standfestigkeit, der VfL war besser in der Partie und jubelte bereits nach wenigen Sekunden. Doch bei Philipp Grafs Treffer hatten die Unparteiischen ein Abseits gesehen, was den Kauferingern überhaupt nicht passte. Dann gelangen dem Team um Spielertrainer Sebastian Bonfert noch zwei Treffer durch Felix Mailänder und Patrick Feicht, ehe Jeremias Seibold kurz vor dem Wechsel den Anschluss für den FC Gundelfingen erzielte.