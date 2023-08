Fußball

FC Gundelfingen: Das Recht ist nicht für alle gleich

Aller Einsatz von Janik Noller (links) und Leon Sailer war bei der 0:3-Niederlage ihres FC Gundelfingen vergeblich. Zum zweiten Mal in dieser Saison musste der FCG lange in Unterzahl agieren und verlor bei Schwaben Augsburg prompt zum zweiten Mal. Foto: Walter Brugger

Plus Fußball-Nachlese: Gundelfingens David Anzenhofer wird für zwei Spiele gesperrt, ein Profi wäre mit einem davongekommen. Auch U23-Coach Stegner darf nicht eingreifen.

Zum zweiten Mal haben die Fußballer des FC Gundelfingen in der noch jungen Bayernliga-Saison einen frühen Platzverweis hinnehmen müssen, zum zweiten Mal war es gegen ein Augsburger Team – und zum zweiten Mal setzte es für die Grün-Weißen eine Niederlage. Nicht nur FCG-Coach Jasko Suvalic erkannte bei der 0:3-Auswärtsniederlage gegen Schwaben Augsburg Parallelen zum Saisonauftakt gegen Türkspor Augsburg (0:1). Was insofern ärgerlich ist, weil der FCG im Ernst-Lehner-Stadion zu elft eine richtig gute Leistung abgeliefert hatte und selbst in doppelter Unterzahl – nach dem mit Doppel-Gelb bestraften Jeremias Seibold musste auch noch David Anzenhofer wegen einer vermeintlichen Notbremse runter – die Partie offen gehalten hatten. Für Anzenhofer fordert Verbandsanwalt Fritz Reisinger zwei Spiele Sperre, was vom Sportgericht bereits bestätigt ist. Womit Anzenhofer im Heim-Derby am Freitagabend gegen den TSV Rain/Lech fehlt. Dem Sportgericht wurde entlastendes Videomaterial zur Verfügung gestellt, letztlich liege es aber allein im Ermessen des Unparteiischen, ob es eine Notbremse war oder nicht. Dabei spielt es keine Rolle, dass der FCG mit der Feststellung, dass Anzenhofer erst den Ball gespielt hatte, Recht haben könnte. Bei Profis gibt es für vergleichbare Aktionen nur ein Spiel Sperre.

Rot gegen Wörnitzstein mit Folgen

Unterschiedliche Behandlungen gibt es nicht nur zwischen Profi- und Amateurfußball, selbst innerhalb der bayerischen Ligen wird manches verschieden geregelt. Wie das Beispiel Peter Stegner, Trainer bei der U 23 des FC Gundelfingen, zeigt. Der hatte beim 1:1 gegen den SV Wörnitzstein die Rote Karte gesehen und war für zwei Partien gesperrt worden. Wobei Stegners Kontaktsperre eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnt und 30 Minuten nach dem Abpfiff endet. Wäre Stegner Landes- oder Bayernliga-Trainer, dürfte er sich bis unmittelbar vor der Partie sogar in der Kabine aufhalten und mit dem Spielende sofort mit seinen Kickern reden. Und Redebedarf gab es bei den Grün-Weißen nach dem 1:5 gegen den VfR Jettingen reichlich. In der Partie vertrat Co-Trainer Martin Mayer den gesperrten „Chef“, der sich der Ersatzbank fernhielt.

