FC Gundelfingen: Der neue Stürmer darf ran

Fußball: Nachdem alle Formalitäten erledigt sind, wird Deniz Erten im Testspiel des FC Gundelfingen beim FV Illertissen II auflaufen.

Der Countdown läuft. Am 2. März sollen die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen die Rückrunde fortsetzen – und dann wartet mit dem aktuellen Spitzenreiter TSV Schwaben Augsburg gleich ein ganz dicker Brocken auf die Grün-Weißen. Doch soweit denkt Spielertrainer Stefan Heger aktuell noch nicht, erst einmal muss er sehen, ob er seine eigenen taktischen Vorstellungen umsetzen kann. Die nächste Gelegenheit, die Dreierkette in der Abwehr zu testen, bietet sich den Gundelfingern im Testspiel beim Landesligisten FV Illertissen II (Samstag, 14 Uhr).

Im ersten Probelauf beim Landesligisten VfL Kaufering (1:2) war Heger mit der Umsetzung noch alles andere als zufrieden. „Da müssen wir uns noch alle steigern“, gibt der ehemalige Regionalliga-Kicker vor – und gibt seinen Schützlingen ein Ultimatum: „Wenn die insgesamt offensivere Ausrichtung in den nächsten beiden Wochen nicht greift, dann werden wir umstellen und mehr auf Sicherheit setzen.“

Gundelfinger arbeiten in Füssen auf

Nach dem Kaufering-Spiel bot sich den Grün-Weißen reichlich Gelegenheit, den ersten Versuch aufzuarbeiten. Gemeinsam verbrachten die FCG-Kicker den Samstagabend und Sonntagvormittag in Füssen. Beim gemeinsamen Ausflug waren auch die Langzeitverletzten Elias Miller (Schambeinentzündung), Richard Gumpinger oder Jan-Luca Fink (beide Kreuszbandriss) dabei. Letzterer drehte zuvor schon wieder eifrig seine Runden um den Kauferinger Kunstrasen und macht Hoffnung, dass er spätestens zur neuen Saison wieder ins Geschehen eingreifen kann. Ein paar Schritte weiter war sein Bruder Niklas, der nach seiner schweren Knieverletzung inklusive Kreuzbandriss endlich mal wieder auf dem Platz stehen konnte.

Nur als Zuschauer waren zuletzt die angeschlagenen Jonas Schneider, Felix Hafner und Maximilian Vihl dabei. Bei Vihl findet am vorgeschädigten Knie eine genauere MRT-Untersuchung statt. Die soll für Klarheit sorgen, ob eventuell der Meniskus betroffen ist. Für den Verteidiger fällt damit auch das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub aus, wobei er aufseiten des FV Illertissen II ohnehin kaum noch ein Gesicht kennen dürfte. Die Fluktuation beim „Ausbildungsteam“ ist hoch – und Vihl hatte die Illertisser vor eineinhalb Jahren verlassen.

Bis Sommer 2025 an Gundelfingen gebunden

Ein halbes Jahr früher hatte Deniz Erten dem FVI den Rücken gekehrt, nachdem er in 19 Landesliga-Partien elfmal geknipst hatte. Damals probierte er sein Glück bei Schwarz-Weiß Bregenz in Österreich, ein halbes Jahr später landete der Stürmer beim Regionalligisten VfB Eichstätt, wo er in 13 Partien jedoch torlos blieb. Nach einem sechsmonatigen Intermezzo beim Bayernligisten Türkspor Augsburg hat er sich nun bis Sommer 2025 an den FC Gundelfingen gebunden und steht unmittelbar vor seinem Debüt. „Er ist heiß“, wusste Kaderplaner Rudi Schiller zu berichten, als er nachfrage, ob die Spielberechtigung für den Neuzugang rechtzeitig eingetroffen ist. Seit Donnerstagmittag ist das der Fall, nachdem alle Formalitäten erledigt waren.

Lesen Sie dazu auch