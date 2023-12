Fußball

vor 49 Min.

FC Gundelfingen: Der Trainer hat einfach nicht „gematcht“

Plus Fußball: Bayernligist FC Gundelfingen und Coach Jasko Suvalic gehen getrennte Wege. Jetzt muss in der Winterpause ein Nachfolger gefunden werden.

Von Walter Brugger

Der Abstand Richtung Tabellenkeller der Bayernliga Süd ist zwar nicht komfortabel, aber Grund zur Panik gibt es beim FC Gundelfingen nicht. „Natürlich wäre der eine oder andere Punkt mehr drin gewesen“, räumt Jasko Suvalic ein, „doch insgesamt liegen wir im Soll. Denn das klar formulierte Ziel heißt Klassenerhalt.“ Mit dem Auftrag wurde der damals noch für den württembergischen Landesligisten TSV Bad Boll tätige Suvalic Anfang Juli als Trainer für die Fußballer verpflichtet, zu Ende bringen wird er diesen allerdings nicht. „Wir haben uns einvernehmlich getrennt“, erklären Suvalic und der Sportlich Leiter Stefan Kerle unisono.

Da es an der sportlichen Situation nicht liegt, muss es also andere Gründe dafür gegeben. „ „Jasko ist ein guter, sympathischer Typ. Er hat immer zuverlässig und akribisch gearbeitet“, betont Stefan Kerle und schickt hinterher: „Es hat einfach nicht gematcht.“ Was bedeutet dieses „matchen“, das mittlerweile aus der Wirtschaftssprache immer mehr in den Sport herüberschwappt? Am einfachsten lässt es sich mit dem deutschen Wort „passen“ beschreiben. Seien es nun die Vorstellungen, die beide Seiten haben, oder Handlungsabläufe und Entscheidungen – da gab es offensichtlich Knackpunkte. Ohne dass die Situation deshalb eskaliert wäre.

