FC Gundelfingen: Geschenkte Tore zählen eben auch

Fußball: Der FC Gundelfingen verliert beim SSV Reutlingen, trotzdem gibt es Lob vom Trainer.

„Fehler passieren“, lautete das lapidare Fazit von Stefan Heger. 1:3 (0:2) hatte der Spielertrainer gerade mit dem FC Gundelfingen beim baden-württembergischen Oberligisten SSV Reutlingen verloren – und dabei hatten die Grün-Weißen sich eben ein paar zu viele Patzer geleistet.

Der erste Gegentreffer ärgert Gundelfingens Trainer

„Leider waren zwei sehr vermeidbare Gegentore dabei“, bemängelte Heger, insbesondere das erste in der Anfangsphase war ärgerlich. Dem Ex-Reutlinger Christian Mijatovic unterlief ein Eigentor, für das der FCG-Verteidiger überhaupt nichts kann. Ursächlich war, dass Keeper Dominik Hozlinger an der Flanke von Ben Schaal vorbeiflog – und die Kugel an die Hüfte von Mijatovic prallte. Beim 2:0 staubte der Reutlinger Neuzugang Tobias Dierberger zum 2:0 ab. Dierberger soll die Offensive des ehemaligen Zweitligisten bereichern, was insbesondere deshalb wichtig ist, weil dem SSV bei einem anderen Wechsel ein fataler Fehler unterlaufen ist. Jovan Djermanovic, der Ende Januar den FCG verlassen hatte, ist nämlich bis zum Sommer für Ligaspiele gesperrt. Die Reutlinger hatten einen Passantrag für einen Amateur gestellt, wofür die Wechselfrist jedoch schon abgelaufen war. Als Vertragsspieler wäre der Transfer noch möglich gewesen.

Gundelfingen ohne etliche Stammspieler

In Testspielen ist Djermanovic spielberechtigt und durfte daher gegen seine alten Teamkollegen ran. Die zeigten in der zweiten Halbzeit eine bessere Leistung und haben sogar Heger überrascht: „Angesichts dessen, dass weiterhin fünf Stammspieler fehlen, hat sich die Mannschaft ein Lob für die Art und Weise ihres Auftritts verdient.“ Den Anschlusstreffer bereitete Neuzugang Deniz Erten vor, der kurz zuvor noch Rücksprache mit Heger gehalten hatte und dann den Ball auf Janik Noller passte. Auf der Gegenseite patzte dann Kapitän David Anzenhofer und Mirhan Inan gelang das 3:1.

Der nächste Test des FCG steigt am Dienstag (19 Uhr, in Wertingen) gegen den SV Wörnitzstein.

SSV Reutlingen: Piu (46. Potye) – Jäger, Lübke (63. Zenner), Staiger (46. Deininger) – Plattenhardt (46. Adrovic), Krajinovic (63. Puseljic), Founes, Gorgoglione (63. Leyhr), Schaal – Kuengienda (57. J. Djermanovic), Dierberger (46. Inan)

FC Gundelfingen: Hozlinger (46. Ratter) – Grötzinger, Anzenhofer, Mijatovic (46. Danzer) – Seibold, Heger (46. N. Fink), Sailer (83. Mijatovic), Böck (46. Schneider) – Neziri (68. Böck), Noller, Tarakan (46. Erten)

Schiedsrichter: Huthmacher (SV Sigmaringen) Tore: 1:0 Mijatovic (7./Eigentor), 2:0 Dierberger (25.), 2:1 Noller (76.), 3:1 Inan (82.) Gelbe Karten: Kugienda, Jäger, Inan / N. Fink Zuschauer: 120