FC Gundelfingen: Gierig nach dem Ball

Fußball-Bayernliga Süd: Die Trainingsschwerpunkte lagen beim FC Gundelfingenin der Defensivarbeit. Vor der Partie bei Türkspor Augsburg gibt es zwei Verletzte.

Zurück zu den Basics. „Wir haben die Woche über den Schwerpunkt auf die einfachen, aber für uns so wichtigen Dinge gelegt“, verrät Co-Spielertrainer René Schröder. Denn beim 0:4 gegen den TSV Nördlingen hätten die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen Grundtugenden, die die Grün-Weißen in dieser eigentlich erfolgreichen Saison, vermissen lassen. Dazu zählt Schröder die konsequente Defensivarbeit, die Gier, den Ball zu erobern. „Kriegen wir das im Spiel wieder hin, dann werden wir bei Türkspor Augsburg etwas mitnehmen“, ist sich der 33-Jährige vor dem Gastspiel am Sonntag (14 Uhr) sicher.

Die Tabellensituation der im Stadtteil Haunstetten beheimateten Türken (16.) spielt keine Rolle, wenn Schröder optimistisch ins Duell geht. Schließlich hat Türkspor jüngst mit dem 1:1 beim FC Memmingen aufhorchen lassen. „Ich habe mir das Spiel auf Video angeschaut, am Ende hätte Türkspor sogar gewinnen müssen. Mir hat aber imponiert, wie diszipliniert das Team aufgetreten ist. Und ein paar gute Fußballer haben die auch in ihren Reihen“, so Schröder.

Ein Gundelfinger Talent hat Pech

Ein guter Kicker wäre auch Edwin Tarakan, sein Talent hat der 19-jährige Offensivmann des FC Gundelfingen schon mehrfach angedeutet. Nun aber stoppt ihn zum zweiten Mal in dieser Saison eine Bänderverletzung. „Es war eine ganz komische Aktion im Training“, berichtet Schröder, das Ergebnis war ein gerissenes Band. Bis zu sechs Wochen wird Tarakan damit ausfallen.

Ein zweiter Sorgenfall ist diesmal Torhüter Dominik Dewein, der gegen Nördlingen bereits zum fünften Mal in der laufenden Runde einen Elfmeter gehalten hatte. In der Trainingswoche war der 23-Jährige dann allerdings abwesend. Stattdessen ließ er sich verletzt behandeln. „Ich hoffe schon, dass es bei ihm geht“, sagt Schröder, und schickt hinterher: „Wenn nicht, dann spielt wieder einmal Timo Ratter. Der ist fit.“

FC Gundelfingen: Dewein (?), Ratter; Grötzinger, Anzenhofer, Schröder, J. Fink, Danzer, Brugger, Böck, Miller, Schneider, Noller, Braun, Hafner, Müller, Sailer, Urbanschik, Neziri, Bevanda, Ost, Spizert

Der Gegner des FC Gundelfingen

Die besonderen Regelungen im Auf- und Abstiegsrennen machen es möglich, dass Türkspor Augsburg sich weiterhin Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen kann. 15 Zähler Rückstand auf das „rettende Ufer“ wären in zwölf ausstehenden Partien im Normalfall nicht mehr aufzuholen, doch weil in der Bayernliga nur der 18. absteigt und gleich vier Teams in die Relegation gehen, lebt beim Fusionsklub die Hoffnung. Türkspor, das 2005 aus dem Zusammenschluss des Türk SV mit Genc Altay hervorgegangen ist, spielt aktuell seine dritte Bayernliga-Saison, Duelle mit dem FCG gibt es übrigens schon von Beginn an. 2005 noch in der Bezirksoberliga, mittlerweile eben im südbayerischen Oberhaus. Die Bilanz der 17 Pflichtspiele spricht leicht für die Gundelfinger (6:3 Siege, 8 Remis). Im Hinspiel unterlag Türkspor mit 0:5.