Fußball

vor 32 Min.

FC Gundelfingen: Heger will nicht lamentieren

Plus Fußball: Auch beim SSV Reutlingen muss der FCG-Spielertrainer personell improvisieren. Ein Ex-Gundelfinger spielt mittlerweile beim kommenden Testspielgegner.

Von Walter Brugger

Stefan Heger hat derzeit einen großen Wunsch. „Ich würde gerne mal alle an Bord haben“, erklärt der Spielertrainer des FC Gundelfingen, der bei den Testspielen und Trainingseinheiten mit seinen Bayernliga-Fußballern noch nie aus dem Vollen schöpfen konnte. Doch auch beim ehemaligen Zweitligisten SSV Reutlingen, bei dem die Gundelfinger am Samstag (15 Uhr) gastieren, kann Heger nicht auf alle Kräfte zurückgreifen.

Die Personallage des FC Gundelfingen

So fallen Mittelfeldspieler Felix Hafner und Verteidiger Maximilian Vihl weiterhin mit Kniebeschwerden aus. „Bei Felix ist es wahrscheinlich nicht schlimmer, aber es zieht sich halt“, berichtet Heger, „und bei Maximilian steht die endgültige Diagnose noch aus.“ Lamentieren will der Gundelfinger Coach trotzdem nicht. „Wir arbeiten mit den Spielern, die zur Verfügung stehen“, so Heger. Wobei er Hoffnung hat, dass die beiden zuletzt erkrankten Stürmer Laurin Völlmerk und Deniz Erten in Reutlingen endlich auflaufen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

