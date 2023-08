FC Gundelfingen: Mijatovic bekommt einen neuen Nebenmann

Fußball-Bayernliga Süd: Der neue Innenverteidiger des FC Gundelfingen hat noch große Ziele. Wer beim Überraschungsteam des SV Erlbach an seiner Seite aufläuft, das lässt Trainer Suvalic offen.

Flutlicht und volle Ränge – das sind die Rahmenbedingungen, die der SV Erlbach seinen Fans regelmäßig bietet. „Da macht das Kicken richtig Spaß“, ist Stefan Kerle überzeugt, weshalb der Sportliche Leiter des FC Gundelfingen dem Freitagtermin zustimmte. Obwohl der für die grün-weißen Bayernliga-Kicker mit großem Aufwand verbunden ist. Doch die Anreise von 220 Kilometern an einem verkehrsreichen Tag ist Kerle angesichts des Flairs im oberbayerischen Holzland wert. Um 14 Uhr macht sich der FCG-Tross auf den Weg, um fünf Stunden später beim Tabellenzweiten zu bestehen. Gelingt das, werden die Grün-Weißen nach der Rückkehr noch bei der Beachparty am Gartnersee feiern.

In Erlbach wird Christian Mijatovic wieder eine entscheidende Rolle spielen. Wie schon beim 1:1 gegen den TSV Rain wird der 19-Jährige den gesperrten Kapitän David Anzenhofer in der Abwehrkette vertreten. Was über weite Strecken gut klappte, doch einen Schreckmoment gab es dann doch bei Mijatovcs missglücktem Rückpass, der fast zum 1:2 geführt hätte. „Da hatte ich die Distanz zum Torwart falsch eingeschätzt“, gesteht der Neuzugang, der sich entsprechend bei Keeper Dominik Hozlinger für dessen Rettungstat bedankte. „Die Feuertaufe hat er damit bestanden“, urteilte sein Trainer Jasko Suvalic.

Solche Schwächen will sich Mijatovic nicht mehr leisten. „Ich arbeite täglich daran, mich zu verbessern“, erklärt er im besten Profi-Jargon. Und den bezahlten Fußball hat er durchaus noch im Blick, wenngleich der Deutsch-Kroate dies nicht so ausspricht. Vielmehr erzählt er, dass sein Schwerpunkt nach der Ausbildung zum Elektrotechniker im väterlichen Betrieb derzeit auf dem Sport liegt.

Beim FC Gundelfingen etablieren

Mit Spitzenfußball hatte Mijatovic schon in der vergangenen Saison zu tun, als er für die A-Junioren des SSV Reutlingen zu 13 Bundesliga-Einsätzen kam. „Dort bekommst du es mit vielen flinken Spielern zu tun, aber es ist Jugendfußball. In der Bayernliga geht es körperlich anders zur Sache, das ist schon ein Unterschied“, gesteht der Defensivspieler, der sich als Innenverteidiger ebenso wohl fühlt wie im zentralen Mittelfeld. Dort kam er bei all seinen Stationen – angefangen bei seinem Stammverein TSV Sondelfingen über die Young Boys Reutlingen, die TSG Balingen bis hin zum SSV Reutlingen – immer zum Einsatz. Und dort will er sich auch beim FCG in dieser Saison etablieren.

Weil in Erlbach neben Anzenhofer mit Elias Weichler auch der zweite Stamm-Innenverteidiger ausfällt, wird Mijatovic beim zweiten Startelf-Einsatz gleich den zweiten Nebenmann haben. Ob Trainer Suvalic Routinier Michael Grötzinger, der seit zwei Wochen wieder im Training ist, oder Vincent Danzer in der Viererkette bringt, lässt er im Vorfeld offen.

Lesen Sie dazu auch

FC Gundelfingen: Hozlinger, Ratter; J. Fink, Grötzinger, Mijatovic, Danzer, Vihl, Böck, Miller (?), Sailer, Heger, Schneider, Hafner, Neziri, Tarakan, Noller, Djermanovic, Högg, Völlmerk

Der Gundelfinger Gegner

Den Abgang der beiden Leistungsträger Levin Ramstetter und Maximilian Manghofer zum benachbarten Regionalligisten TSV Buchbach hat der SV Erlbach gut verkraftet. Nach sieben Spielen grüßen die Dorfkicker aus dem Landkreis Altötting sensationell von Rang zwei. Die Schützlinge des Trainerduos Johann Grabmeier und Lukas Lechner präsentiert sich weiterhin als verschworene Einheit. Das war schon vergangene Saison der Fall und da gab es gegen den FCG zuhause ein 1:1 und ein 0:1 im Schwabenstadion.