FC Gundelfingen U23: Peter Stegner weiß um Kinzels Qualitäten

Fußball-Bezirksliga Nord: Die FCG-U 23 muss auf einen Griesbeckerzeller besonders achten.

Ein Kellerduell erwartet die Fußball-U 23 des FC Gundelfingen am Sonntag (15 Uhr) mit dem Bezirksliga-Auswärtsspiel beim SC Griesbeckerzell. Zwar stehen die Gärtnerstädter nach zuletzt drei Niederlagen in der Tabelle noch eine Position „über dem Strich“, doch ist die Lage beim Team von Trainer Peter Stegner ernst: „Uns fehlt momentan die Stabilität und ein Stück weit auch das Spielglück, wir müssen den Erfolg erzwingen“, versucht der 37-Jährige ein Resümee der vergangenen Spiele.

Stegner hat mit etlichen krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Bereits gegen Meitingen (0:4) fehlten ihm deswegen mit Kapitän Philipp Urban, Darius Leimer, Marius Brugger und Dennis Mikolin gleich vier Spieler. Dazu kamen noch die verletzten Moritz Bschorer, Bernhard Rembold und Raphael Neher. „Das hatte schon ein bisschen was von ‘Jugend forscht’ – ein Durchschnittsalter von unter 20 Jahren ist auch bei uns nicht alltäglich“, sagt Stegner. Zu allem Überfluss erkrankte auch noch Defensivakteur Lukas Schön unter der Woche, weshalb die U 23 auch auf Unterstützung aus der ersten FCG-Mannschaft angewiesen ist.

Gundelfingens Trainer kennt den Torjäger gut

Einen Tabellenplatz unter dem FCG taumelt derweil der SC Griesbeckerzell trotz seines imposanten Saisonstarts mit Siegen gegen Günzburg (8:1) oder Ecknach (3:1). Die jüngsten sechs Spielen waren sieglos. Zuletzt unterlagen die Mannen von Trainer Matthias Kefer dem TSV Rain II 2:4. Mit Torjäger Sebastian Kinzel hat Kefer aber ein Ass im Ärmel: Der großgewachsene Sturmtank sorgte vor einigen Jahren mit Rain in der Bayernliga für Furore, als ihm 2013/14 51 Saisontore gelangen. Der mittlerweile 35-Jährige hatte auch in der vergangenen Saison mit 35 Toren und 17 Vorlagen maßgeblichen Anteil am Aufstieg des SC Griesbeckerzell. Stegner: „Kinzel im eins gegen eins zu verteidigen, wird sehr schwierig. Daher müssen wir dies im Kollektiv lösen und am besten bereits die Zuspiele auf ihn verhindern.“ Er weiß, wovon er spricht: Zu Kinzels Bezirksliga-Zeit bei Adelzhausen (2016/17) war Stegner mit dem FC Lauingen sein direkter Gegenspieler. (fcg)