FC Gundelfingen: Wie bei der versteckten Kamera

Plus Fußball: Gerade hatte der FC Gundelfingen Mario Schmidt als neuen Coach präsentiert, da ist der Plan schon wieder hinfällig. Zum Vorbereitungsstart gibt es eine interne Lösung.

Sportlich läuft es bei den Bayernliga-Fußballern des FC Gundelfingen trotz des Durchhängers vor der Winterpause ganz ordentlich. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone, die Grün-Weißen sind damit weitgehend im Soll. Die größten Probleme haben die Gundelfinger mittlerweile abseits des grünen Rasens.

Gundelfingens Sportleiter nimmt es mit Humor

„Ich habe schon nach der versteckten Kamera gesucht“, nimmt es der Sportliche Leiter Stefan Kerle mittlerweile mit Humor, dass er am vergangenen Wochenende schon wieder ohne Trainer dastand. Mario Schmidt, der dem FCG erst Ende Dezember seine Zusage gegeben hatte, wird nicht in die Gärtnerstadt kommen. „Das ist keine schöne Situation“, so Kerle, und meint weniger die Absage Schmidts so kurz vor dem Trainingsauftakt am Dienstagabend, als vielmehr der Grund dafür. Seit Jahresbeginn hat Schmidt gesundheitliche Probleme. „Wir haben uns zweimal getroffen und es ist Mario deutlich anzusehen, dass es ihm nicht gut geht.“

