FC Lauingen: per Strafstoß zum knappen 3:2

Fußball-Kreisliga West: Lauingen punktet gegen Altenmünster doch noch voll. Drei Wohnlich-Tore beim Glötter 4:1. SpVgg Bachtal auch im Kellerduell erfolglos.

FC Lauingen – Altenmünster 3:2

Lauingen bleiben in der Fußball-Kreisliga West vorne dabei. In der 15. Minute drang Lucas Müller unwiderstehlich in den Strafraum des SC Altenmünster ein und erzielte mit einem trockenen Schuss zur Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Elias Griener aus 15 Metern nach Vorarbeit von Fabian Zengerle und Tim Gehring. Wenig später nutzten die Gäste eine Unaufmerksamkeit der FCL-Defensive durch Dino Tuksar zum Anschlusstreffer. Elias Griener scheiterte nach einer guten halben Stunde an SCA-Keeper Alexander Schmid. Dafür war auf der Gegenseite erneut Tuksar erfolgreich – 2:2. Auch im zweiten Durchgang hatte der FCL mehr Ballbesitz und Spielanteile, während der Gast gefährlich konterte. Als Lucas Müller im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Philip Goldau den fälligen Strafstoß zum 3:2 (80.). Fünf Minuten vor Abpfiff verpasste Christoph Marek die Vorentscheidung mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Die letzten Minuten warf Altenmünster alles nach vorne, doch der FCL brachte seinen Heimsieg über die Zeit. (JOH)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller, Goldau, Hoti (88. J. Cvjetkovic), Strak, Gentner, Gehring (63. Jabbie), Völker, Zengerle, Nuraj (63. Marek), E. Griener (92. Nuraj) SC Altenmünster: Schmid; Wüst, Tuksar, Kaifer, Lauter, R. Markovic-Mandic, Herdin, Henne, Schuster, T. Bevanda, Rigel; Kaifer, Osterhoff, Mayer Tore: 1:0 Lucas Müller (16.), 2:0 Elias Griener (18.), 2:1 Dina Tuksar (21.), 2:2 Dino Tuksar (35.), 3:2 Philip Goldau (80./FE) SR: Jonathan Maier Zuschauer: 150

Glött – GW Ichenhausen 4:1

Die Siegesserie hält an, Glött steht nun sensationell auf Rang zwei. Die Rickauer-Elf zeigte von Beginn an, wer Herr im Haus ist, und ließ die gefährliche Gäste-Offensive nicht ins Spiel kommen. Schon nach drei Minuten ertönte das erste Mal die SSV-Torhymne, als Dominik Wohnlich nach einem misslungenen Klärungsversuch von Gästekeeper Timo Henseler einschob. Wohnlich trug sich in der 19. Minute ein zweites Mal in die Torschützenliste ein. Sein Schuss ins kurze Eck bekam Henseler erst knapp hinter der Linie zum greifen. Eng wurde es vorübergehend, weil Glött durch Wohnlich und Stutzmüller das mögliche 3:0 verschenkte und Ichenhausen im Gegenzug wie aus dem Nichts den Anschluss erzielte (Petrik/44.). Ein Treffer, der zunächst Wirkung hinterließ. Ichenhausen hatte nach dem Wechsel seine stärkste Phase. Erst die Rote Karte für Yalap (gefährliches Spiel gegen Torhüter Trenker) bremste die Gäste deutlich aus. Die Rickauer-Elf hingegen setzte den entscheidenden Doppelschlag durch Wohnlichs dritten Treffer sowie Felix Kastner – und brachte den 4:1-Vorsprung sicher über die Zeit. (RÖB)

SSV Glött: Trenker (57. D. Waidele); Eggle, M. Krist, F. Bacherle, Taner (46. Keil), Kopp, Ostertag (46. Martin), Stutzmüller (87. Wohnlich), Wohnlich (75. Galgenmüller), Kastner, Strehle Tore: 1:0 Dominik Wohnlich (3.), 2:0 Dominik Wohnlich (19.), 2:1 Tibor Petrik (44.), 3:1 Dominik Wohnlich (61.), 4:1 Felix Kastner (63.) SR: David Fischer (TSV Oettingen) Rot: Kadir Yalap (52./GWI) Zuschauer: 165

Mindelzell – SpVgg Bachtal 4:0

Auch das letzte Spiel im Jahr 2022 brachte für Neuling SpVgg Bachtal nicht den erhofften zweiten Saisonsieg. Im Gegenteil, das Schlusslicht verlor das Kellerduell in Mindelzell letztlich relativ deutlich. Es dauerte allerdings 33 Minuten bis zur Führung für den SVM. Die Gastgeber legten kurz vor und nach der Pause zwei weitere, vorentscheidende Tore nach. Die Bachtaler, die im Verlauf auch die eine oder andere Möglichkeit verzeichneten, steckten nie auf, musste aber noch das 4:0 durch Michael Osterhoffner hinnehmen. (dz)

SpVgg Bachtal: Matth. Ackermann; Schirrotzki, Rettenberger, Keller, Mair, Kirchner, Keller, Schießle, Heck, Weinelt, Hummel; Neher, Ebel, Lanzinger, Winterlik, Wickmair Tore: 1:0 Eduard Thommy (33.), 2:0 David Berger (40.), 3:0 Kevin Jaut (47.), 4:0 Michael Osterhoffner (74.) SR: Lukas Nartschick Zuschauer: 100

Weisingen – Balzhausen verlegt

Die Partie wird am Ostermontag, 10. April 2023, 15 Uhr, ausgetragen. (dz)

TG Lauingen – Wiesenbach 1:4