Frischer Wind beim TV Gundelfingen

Fußball: Junges Trainerteam und zahlreiche Zugänge unterstreichen „Turner“-Ambitionen.

Fußball-A-Klassist TV Gundelfingen wurde bei der Trainersuche fündig: Der 30-jährige Andreas Funk „beerbt“ den seit 2018 in Gundelfingen agierenden Salvatore di Gregorio, der sich nach einer einvernehmlichen Trennung zur neuen Saison als Coach des AC Milan Heidenheim versuchen wird.

Trainer kommen aus Haunsheim

Zusammen mit Spielertrainer Funk wird der 34-jährige Tobias Stangl als „Co“ die beiden Teams der „Turner“ übernehmen. Das TVG-Gesamtpaket besteht zudem aus einer ambitionierten Jugendarbeit und der ausgeprägten Infrastruktur im Verein – Gründe für Stangl und Funk, ihre Ämter zu übernehmen. Es ist zwar die erste gemeinsame Trainerstation, ein eingespieltes Team kann man dennoch erwarten. Bis zuletzt waren beide beim TSV Haunsheim tätig. Komplettiert wird das Trainerteam von Anja Funk, die künftig die Mannschaften im Hintergrund betreuen wird.

Ebenfalls aus Haunsheim kommend, darf der TVG einen Rückkehrer begrüßen. Dennis Pietsch geht nach seinem Abgang 2016 nun wieder für seinen Heimatverein auf Torejagd. Erfreulich ist zudem die Rückkehr von Felix Kastner, der sich gegen eine weitere Saison bei der SSV Glött samt der Chance, Bezirksliga zu spielen, entschieden hat und stattdessen ein Teil des Neuanfangs bei seinem Heimatverein sein möchte. Aus der U 23 des FC Gundelfingen kommt Marcel Brugger. Die ehemaligen A-Jugendspieler Vitus Zengerle, Lukas Dennenmoser, Elias Frei (alle TVG) und Yusuf Yokus (FC Lauingen) werden in den Herrenbereich integriert. Vervollständigt werden die „Neuen“ durch Stefan Eggenmüller (SSV Steinheim) und die ehemaligen TVG-Spieler Felix Hasenclever und Rami Al Rahban.

"Erste" des TV Gundelfingen in der AK West II

Abteilungsleiter Jakob Springer freut sich über die Zusammenarbeit und tolle Beteiligung in den ersten Trainingseinheiten, betont aber auch, dass ein Großteil der Arbeit noch vor der Mannschaft liegt. Der TVG wird seine Spiele in der A-Klasse West II austragen, die „Zweite“ in der B-Klasse West I.