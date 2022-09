Frohes Schlusslicht Bachtal und ein neuer Spitzenreiter

Fußball-Nachlese: In den beiden Kreisligen setzen die Landkreis-Teams Akzente.

„Solche Siege machen besonders viel Spaß“, meinte Christoph Dinkelbach, spielender Co-Trainer des Bayernligisten SV Kirchanschöring, nach dem 2:1-Erfolg beim FC Gundelfingen. Nicht etwa, weil gegen den FCG eine besondere Rivalität bestünde („Da gibt es in der Bayernliga ganz andere.“), sondern weil nach der weiten Anreise und einem umkämpften Fußballspiel vor der Kulisse von 430 Fans eben die Punkte auf das SVK-Konto wanderten. Hinterher, als die Gundelfinger der nasskalten Witterung trotzend noch feierten, blieben die Kirchanschöringer gerne noch ein Weilchen dabei.

Gute Idee, schlechtes Wetter in Gundelfingen

Das „Rahmenprogramm“, das tags darauf im Bezirksliga-Duell der FCG-U 23 gegen den SC Bubesheim (0:1) seine Fortsetzung fand, fußt weniger auf Ideen der Abteilungsleitung, die Initiative ging von den Spielern aus. Jan-Luca Fink oder Maximilian Braun sind schon länger bemüht, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, und haben bei der Zweiten mit Philipp Urban und Darius Leimer Gleichgesinnte gefunden. Nicht nur innerhalb der FCG-Kicker, auch abteilungsübergreifend. Weshalb auch die Tanzsportler der Lolli-Pops eingebunden waren. Weitere Aktionen sind geplant, um zu zeigen, dass der FC Gundelfingen nicht nur aus Fußball besteht. Und doch ist das Spiel natürlich der Mittelpunkt. Weshalb etwa Fink am Samstag mit Blick Richtung wolkenverhangenem Himmel meinte: „Schade, dass das Wetter nicht mitspielt. Richtig ärgerlich ist aber, dass wir gegen den gleichwertigen Gegner Kirchanschöring leer ausgegangenen sind. Jetzt müssen wir es halt nächste Woche besser machen.“ Bereits am Freitag tritt der FCG dann beim SV Erlbach an – unweit von Kirchanschöring.

Ein Torschuss in 90 Minuten genügte Bubesheim zu Sieg bei den FCG-Fohlen. Die Gundelfinger ihrerseits blieben nun zum zweiten Mal in Folge ohne eigenen Treffer. FCG-Trainer Peter Stegner: „Wir hatten ungewohnte Mängel im Passspiel. Letzten Endes hat uns auch ein Stück weit die Abgezocktheit im vordersten Drittel gefehlt, um noch wenigstens einen Punkt zu ergattern.“ Am Samstag geht es nun zum Derby beim neuen Tabellenführer FC Günzburg.

Siegesfreude und Erleichterung herrscht derweil bei Aufsteiger SpVgg Bachtal. Zwar ist das Team von Coach Roland Häge in der Kreisliga West immer noch Schlusslicht, doch die ersten Saisonpunkte beim Heim-3:2 gegen Balzhausen machen Hoffnung. Allerdings wurde der Erfolg mit Verletzungen von Moritz Rettenberger und Tim Liebert teuer erkauft. Dennoch zeigte sich Cheftrainer Häge erleichtert und stolz: „Dieser Sieg gehört allen Spielern, Trainern und Funktionären unserer drei Mannschaften!“ Co-Spielertrainer Patrick Mair ebnete den Weg mit zwei Traumtoren. Dem aufgerückten Innenverteidiger Christian Keller gelang der Siegtreffer.

Der FC Lauingen ist jetzt Spitze

Am anderen Ende der Tabelle, ganz oben nämlich, findet sich nun der FC Lauingen dank seines 4:1-Sieges beim Topspiel in Wiesenbach wider: „Im ersten Durchgang hat die Mannschaft eine überragende Halbzeit gezeigt und auch verdient zur Pause 3:0 geführt“, stellt Sportleiter Joachim Hauf fest: „Im zweiten Durchgang haben wir nach dem vierten Treffer etwas die Zügel schleifen lassen. Die eine oder andere Wiesenbacher Möglichkeit hat dann aber dann unser Keeper Arbnor Nimanaj entschärft.“

Schützenhilfe bei Sprung auf Rang eins leistete die SSV Glött mit dem 1:1 gegen den weiteren Titelanwärter TSG Thannhausen. Nach der unglücklichen Derbyniederlage in Lauingen wollten die Lilien gegen das Spitzenteam aus Thannhausen zu Hause unbedingt punkten. „Ein Remis, mit dem wir gut Leben können und das aus meiner Sicht gerecht ist“, stellt SSV-Abteilungsleiter Thomas Schreitt fest: „Wir hatten richtig gute Möglichkeiten, die wir vielleicht zu hektisch hergeschenkt haben. Thannhausen hatte aber insbesondere in der zweiten Hälfte ein deutliches Chancenplus. Somit ist das für uns schon ein gewonnener Punkt.“ Eine Besonderheit dieser Partie: Mit Franz Bacherle traf ein Akteur, der normalerweise nicht im gegnerischen Strafraum anzutreffen ist, sondern in der Abwehr Tore verhindern soll. Für den Außenverteidiger war es sein erster Treffer für die Blau-Weißen. Ob er jetzt auf den Geschmack gekommen ist?

Holzheim knackt Tabellenführer

Während sich der SV Holzheim über einen torreichen 5:3-Heimerfolg gegen den bislang ungeschlagenen Kreisliga-Nord-Spitzenreiter FSV Reimlingen freute (SVH-Sportleiter Tobias Ott: „Der Sieg war aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung hochverdient!“), kassierte die ersatzgeschwächte Elf des SV Kicklingen-Fristingen ihre erste Niederlage dieser Kreisliga-Nord-Saison – und die fiel mit 0:4 gegen Oettingen deutlich aus. „Zum Fußball gehört auch zu verlieren. Deswegen müssen wir den Mund abputzen und nächste Woche in den Trainings wieder an unseren Stärken und Schwächen arbeiten“, so der Sportliche Leiter der Kicklinger, Peter Reschnauer. (gül/wab/fm)