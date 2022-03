Erfolgreicher Umbruch in Lauingen

Plus Fußball-Kreisliga: Der FC Lauingen hofft nun auf einen „schnellen“ Klassenerhalt. Und freut sich über zwei Rückkehrer.

Die Kreisliga-Fußballer des FC Lauingen sind sehr zufrieden mit dem im vergangenen Sommer eingeleiteten Umbruch und mit der bisherigen Punkteausbeute während der laufenden Saison 2021/22. Coach Haris Tausend freut sich auf Rückkehrer Markus Nosouli, zudem kehrt nach fast zwei Jahren Verletzung Michael Przyklenk auf den Platz zurück. Ziel der Mohrenstädter ist es nun, die nötigen Punkte für den Erhalt der KL-West möglichst schnell einzufahren.