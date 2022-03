Mit Gebauer ins Frühjahr – und drüber hinaus

Beim Nord-Kreisligisten TSV Binswangen stehen die Chancen auf den Klassenerhalt nicht schlecht. Unter seinem neuen Trainer muss der Aufsteiger aber in der Rückrunde noch etwas zulegen.

Als Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga Nord hat sich Binswangen bisher gut verkauft und ließ sich von keinem der Gegner vorführen. Einzig die Abschlussschwäche ist ein Problem. Auf Platz zwölf – einen Punkt vor den direkten Abstiegsrängen – stehen die TSVler zum Frühjahrsstart. „Wir haben uns zu Hause zu viele Unentschieden geleistet“, trauert Trainer Ewald Gebauer verloren gegangenen Zählern nach und beklagt die lange Verletztenliste: „Viel darf jetzt nicht mehr passieren.“

Soll & Haben

Alles, was bei Aufsteiger Binswangen in der Kreisliga Nord zählt, ist der Klassenerhalt. Aktuell nimmt man mit Rang zwölf den Relegationsplatz ein und muss noch zulegen, um am Ende auf der sicheren Seite der Tabelle zu stehen. „Es wird schwer genug“, weiß Trainer Ewald Gebauer, der auf einige verletzte Stammkräfte verzichten muss.

Hin & weg

Sicher ein Vorteil ist für den Coach, dass er mit dem gleichen Kader in die Restrückrunde starten kann. Gebauer nennt Gründe, warum dies so ist: „Hier herrscht noch ein familiäres Umfeld“ – und spricht gar von einem „verschworenen Haufen“. Zu punktuellen Verstärkungen hätte im Klub keiner Nein gesagt, aber ohne Lockmittel seien neue Spieler in dieser Liga schwer zu ködern.

Team & Chef

Nach dem freiwilligen Abgang von Trainer Michael Mayerle konnte sich der TSV mit Ewald Gebauer einen erfahrenen Nachfolger angeln, der sich speziell in der Kreisliga Nord gut auskennt. Und für eine weitere Zusammenarbeit nach der Saison scheinen die Würfel auch schon gefallen zu sein. Gebauer: „So, wie es aussieht, werde ich weitermachen.“ Das Zusammenspiel mit dem Coach der „Zweiten“, Julian Eglhofer, klappe bestens. Viel Wert legt Gebauer zudem auf die Meinung seiner Kicker Benedikt Winkler, Nicholas Glogger oder Kapitän Benedikt Chromik.

Glücks- und Sorgenkinder

Mehr als ein Ärgernis ist für Ewald Gebauer der Ausfall seiner Angreifer Philipp Wagner und Simon Letzing. Beide sind schon länger mit einem Kreuzbandriss außen vor. Bleibt derzeit als einziger Stürmer Kevin Oberschmid übrig, doch auch der plagt sich derzeit mit einer Bänderdehnung herum. Weiter auf der Verletztenliste stehen Jonas Winkler, Elias Mück und Niklas Chromik und nun auch noch Nico Glogger, der sich beim Testspiel einen Handbruch zuzog. Positive Dinge gibt es aber auch: Da fallen dem Trainer neben seinen erfahrenen Cracks Marco Besel und Benedikt Winkler auch Mauricio De Pieri und Chris Fiegel ein, die ihm mit ihrem unbekümmerten Spiel viel Freude bereiten.

Test & Taktik

Die zuletzt vereinbarte Testpartie in Lauingen mussten die Binswanger wegen einiger Coronafälle absagen. Die Vergleiche davor mit Aislingen, Wertingen und Emersacker gingen allesamt verloren. Am Sonntag soll nun der letzte Probelauf in Jettingen noch neue Erkenntnisse liefern. Seinem Kader angemessen, hat sich der Coach auf ein 4-2-3-1-System festgelegt.

Start & Ziel

Erster Punktspielgegner ist am 20. März Gast BC Schretzheim. Dann gilt es für Binswangen, auf den Punkt topfit zu sein. Acht Tage später geht’s nach Maihingen, und dann kommt Schlusslicht Altisheim. Speziell an letzteren Gegner hat Trainer Ewald Gebauer keine allzu guten Erinnerungen: „Mit der 0:1-Niederlage haben wir uns einen regelrechten Aussetzer geleistet.“ Was er am allermeisten bemängelt, ist die fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Tor. „Daran arbeiten wir“, verspricht Gebauer – und traut seinen Jungs den Klassenerhalt zu.

Prognose

Dem Binswanger Team fehlt ein echter „Knipser“. Es gab in der Hinrunde eine Reihe von Partien, die bei besserer Chancenverwertung zu mehr Punkten hätten führen müssen. Nur wenn dieses Manko abgestellt werden kann, ist die Liga zu halten.