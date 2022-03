TG Lauingen fühlt sich auf des Gegners Platz „daheim“

Plus Fußball-Frühjahrscheck: In die Kreisliga West hat Türk Gücü Lauingen bislang erst ein Auswärtsspiel verloren. Statt gegen den Abstieg spielt der Aufsteiger im sicheren Mittelfeld mit.

Nicht unter Druck setzen wollte sich Aufsteiger Türk Gücü Lauingen und gab deshalb als sein Saisonziel in der Fußball-Kreisliga West den Klassenerhalt aus. Doch dank zielgerichteter Verstärkungen vor der Runde mauserte sich der Neuling zu einem ernst zu nehmenden Mitbewerber. Vor allem bei den Gastspielen wirkten die Lauinger souverän und haben auf Gegners Platz erst einmal verloren. Mit seinen forschen Auftritten geht Türk Gücü von Rang fünf aus in die Frühjahrssaison.