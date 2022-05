Fünf verschiedene Wertinger Torschützen

Fußball-Bezirksliga Nord: Beim Kantersieg des TSV Wertingen gegen Schlusslicht Pöttmes trifft auch ein Kicker, der bald für die Zusamstädter spielt.

Wertingen feiert einen 5:1-Kantersieg gegen das Bezirksliga-Tabellenschlusslicht aus Pöttmes. Fünf verschiedene TSV-Fußballer trafen und auch Wertingens Sommerneuzugang Geanta erzielte ein Tor – den Ehrentreffer für seinen aktuellen Verein Pöttmes.

Die Anfangsphase der Partie war ziemlich zerfahren, aber der Gastgeber war dennoch die bessere Mannschaft. In der 22. Minute brachte Stefan Fackler die Zusamstädter durch sein erstes Bezirksligator in Führung. Nach einer Flanke von rechts legte Alexander Wiedemann per Kopf ab und Fackler ließ sich diese Chance nicht entgehen. Nur zehn Minuten später war auch schon das 2:0 fällig. Diesmal war Vorlagengeber Wiedemann selbst der Torschütze. Einen langen Ball von Co-Spielertrainer Andreas Kotter antizipierte er gut, kam vor dem Pöttmeser Keeper an den Ball und schoss ins leere Tor ein. Nur wenige Momente später hätte Fackler sein zweites Tor markieren können, doch er zielte aus 16 Metern knapp vorbei.

Traumtor des Wertinger Kapitäns

Wertingen startete zunächst etwas passiv in die zweite Hälfte, legte dann aber durch ein Traumtor des Kapitäns nach. Maximilian Beham hämmerte den Ball aus 25 Metern in den linken Winkel – 3:0. Nur fünf Minuten später belohnte sich Christoph Prestel mit einem Tor, als er nach einer Ecke mit einem schönen Schuss das lange Eck anvisierte.

Pöttmes hatte wenig entgegenzusetzen. Nach einem fein gespielten Wertinger Angriff traf auch noch der eingewechselte Marcel Mayr. Auf Querpass von Marcel Gebauer schob Mayr aus kurzer Distanz ein.

Schlusspunkt durch einen "Bald-Wertinger"

Den Schlusspunkt dieser Begegnung setzte Gheorghe Geanta, als er seinen zukünftigen Mitspielern zeigte, dass er durchaus in der Lage ist, schöne Freistöße zu schießen. Aus 18 Metern verwandelte Geanta einen Freistoß ins Kreuzeck zum Pöttmeser Ehrentreffer.

Für Wertingen geht es bereits am Mittwoch um 18.30 Uhr daheim im Derby gegen den SC Altenmünster weiter.

TSV Wertingen: Scherl; Gebauer, McIntosh, Langenmair (70. Fischer), Schiermoch, Kotter, Beham, Prestel, Rueß (80. Bröll), Wiedemann (76. Gerold), Fackler (59. Mayr); Tore: 1:0 Fackler (22.), 2:0 Wiedemann (32.), 3:0 Beham (58.), 4:0 Prestel (63.), 5:0 Mayr (80.), 5:1 Geanta (90.+2); Schiedsrichter: Moritz Simnacher (SpVgg Gundremmingen); Zuschauer: 80