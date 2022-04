Für Wertingen beginnt die entscheidende Saisonphase

Fußball-Bezirksliga Nord: Ausgerechnet jetzt fallen aber einige wichtige Stammspieler aus.

Auf den TSV Wertingen warten am Osterwochenende zwei spannende Herausforderungen. Am Samstag um 15.30 Uhr sind die Zusamstädter Fußballer beim Aufstiegsaspiranten VfL Ecknach zu Gast, ehe am Montag (15 Uhr) mit dem TSV Ziemetshausen ein direkter Konkurrent um den Bezirksliga-Klassenerhalt auf den Judenberg kommt.

Wertinger Leistungssteigerung erkennbar

Vor Wochenfrist gegen Horgau war bei Wertingen eine Leistungssteigerung zu erkennen. Man konnte sich aber, vor allem für den Aufwand der ersten Halbzeit, nicht belohnen. Die defensive Leistung hat gepasst, doch nach der Verletzung von Markus Weigl muss der Abwehrverbund nun erneut umgebaut werden. „Vor dem Tor muss so schnell wie möglich der Knoten platzen“, sagt Co-Spielertrainer Andreas Kotter und trauert den vergebenen Chancen gegen Horgau hinterher. Kotter erwartet von Ecknach eine Trotzreaktion auf die 0:3-Niederlage gegen den TSV Meitingen, um im Aufstiegskampf weiterhin eine gute Rolle zu spielen. „Das wird ein harter Brocken“, so Kotter.

Am Montag gegen Ziemetshausen

Das Spiel am Montag gegen Ziemetshausen leitet bei Wertingen die heiße und wohl wichtigste Phase der Saison ein. Mit Mertingen, Pöttmes und Altenmünster folgen in den kommenden Wochen dann Spiele, in denen es nur noch gegen direkte Konkurrenten geht. Da wird die Entscheidung um Abstieg, Relegation oder Klassenerhalt fallen.

Ob die Mannschaft sich dafür gerüstet fühlt? Kotter: „Für so eine Phase kann man sich nicht zu 100 Prozent rüsten. Jedes Spiel wird ein unglaublicher Kampf. Wir versuchen uns darauf einzustellen und körperlich bereit zu sein.“ Ausgerechnet jetzt trifft es den TSV personell aber knüppeldick. Einige wichtige Kräfte stehen aktuell nicht zur Verfügung. „Wer genau auflaufen kann, klärt sich noch. Fakt ist, dass uns beinahe eine komplette Elf fehlt. Die personelle Situation müssen wir von Spiel zu Spiel beobachten und abwarten“, stellt Andreas Kotter fest.

Hinspiele: 2:1 gegen Ecknach, 1:1 in Ziemetshausen; Es fehlen: Weigl, Müller, Mayr, Schwarzfischer (alle verletzt), Fischer (angeschlagen), McIntosh, Prestel (beide Urlaub), Völk (Arbeit) Foto: Georg Fischer