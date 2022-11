Für Wertingen ein „geheimes Topspiel“

Fußball-Bezirksliga: TSV und Gegner Horgau sind die derzeit stärksten Teams in der Liga.

Die Hinrunde der Bezirksliga Schwaben Nord ist Geschichte. Der TSV Wertingen holte in den ersten 15 Spielen 24 Punkte. Eine gute Zwischenbilanz für die Zusam-städter. „Die Hinrunde war zusammenfassend vollkommen in Ordnung. Wir haben aber auch gesehen, dass wir uns noch steigern müssen“, sagt Wertingens Trainer Daniel Schneider. Im ersten Rückrundenspiel gastiert sein TSV nun beim FC Horgau. Man kann bei diesem Aufeinandertreffen von einem geheimen Topspiel sprechen. Während die Wertinger seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen sind, ist der FC Horgau bereits seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen. Es treten also die aktuell mit formstärksten Teams der Liga aufeinander.

Geanta nicht mehr für Wertingen am Ball

Schneider zur kommenden Aufgabe: „Die Horgauer spielen vor allem von hinten sehr mutig raus. Das gefällt mir grundsätzlich. Sie stehen sehr kompakt und verteidigen gut. Für uns wird das ein richtig schweres Auswärtsspiel.“ Nicht mehr für den TSV auflaufen wird Gheorghe Geanta. Der Rumäne ist aus privaten Gründen in sein Heimatland zurückgekehrt. Der 31-jährige besetzte zuletzt die Sturmzentrale und hat sich in der vergangenen Woche mit dem 0:3 Treffer in beim VfL Ecknach von den Zusamstädtern gebührend verabschiedet.

Auf Nachfrage wie der Wertinger Coach diesen Ausfall kompensieren möchte, sagt der 35-jährige: „Wir haben schon zwei bis drei Kandidaten, die vorne drin auch gut funktionieren können.“ Personaltechnisch ist der Kader für das Auswärtsspiel noch nicht klar, verrät der Übungsleiter. Im Vergleich zur Vorwoche fehlt der angesprochene Gheorghe Geanta. Marco Schiermoch ist auf einer Fortbildung und auch Abwehrchef Florian Heiß könnte ausfallen. Er ist angeschlagen.

Hinspiel: Wertinger 0:1-Heimniederlage