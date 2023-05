Fußball

18:30 Uhr

Glött, Dillingen und Bissingen schaffen Aufstieg aus eigener Kraft

Die SSV Dillingen bejubelt ihren Meistertitel in der Kreisklasse West II und steigt in die Kreisliga auf. Foto: Karl Aumiller

Fußball: Glött ist nach dem 2:0 in Jettingen Meister der Kreisliga West. Die SSV Dillingen holt den Titel in der Kreisklasse West II, der TSV Bissingen in der A-Klasse West III.

Was der 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga geschafft hat, das können drei Mannschaften aus dem Landkreis Dillingen auch. Nicht ganz so spektakulär und einige Klassen tiefer, aber auch aus eigener Kraft: Die SSV Glött holte sich den Titel der Kreisliga West durch ihren 2:0-Erfolg bei Jettingen II. In der Kreisklasse West II heißt der neue Meister SSV Dillingen. Die Kreisstädter siegten beim SV Aislingen mit 4:1. Und der letzte in den regionalen Fußball-Ligen noch zu vergebenden Meistertitel der Saison 2022/23 geht an den TSV Bissingen. Die Kesseltaler sicherten sich Platz eins der A-Klasse West III durch einen 3:2-Heimerfolg gegen Mertingen II. (dz) Kreisliga West Jettingen II – Glött 0:2 Meistertitel in der Fußball-Kreisliga West gereicht. Doch darauf, oder auf Schützenhilfe von TG Lauingen , wollte es die SSV Glött gar nicht erst ankommen lassen. Bei strahlendem Sonnenschein siegten die Gäste in Jettingen und feierten ausgelassen ihren sechsten Bezirksliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Wegbereiter waren Pius Galgenmüller und Raphael Martin mit ihren Toren in der 26. und 63. Minute. (dz)

