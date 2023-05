Glött verteidigt Platz eins

Fußball-Kreisligen: Mühsamer 2:1-Heimerfolg. Türk Gücü siegt im Lauinger Stadtderby. Trotz tapferer Gegenwehr hat der Abstieg jetzt auch die SpVgg Bachtal ereilt. Holzheim sichert Ligaerhalt.

Kreisliga West

FC Lauingen – TG Lauingen 1:3

Nach 15 Minuten brachte Timur Cukur die Gäste im Lauinger Stadtderby der Fußball-Kreisklasse West durch einen unhaltbaren Freistoß aus halbrechter Position in Führung. Nach einem fulminanten Schuss von Timur Cukur an den FCL-Querbalken reagierte Arslan Nuh am schnellsten und schob zum 0:2 ein (28). Auf der Gegenseite rettete Türk Gücü-Keeper Manuel Breskott gegen Goalgetter Christoph Marek (38.). Zu Beginn des zweiten Durchgangs setzte sich Stefan Pertler bis zur Grundlinie durch, dessen punktgenaues Zuspiel setzte Venhar Neziri nur an den Querbalken (49.). Der FC Lauingen arbeitete sich jetzt mehr Möglichkeiten und wurde belohnt, als Venhar Neziri einen Fehlpass der TGL-Defensive erlief und überlegt zum Anschlusstreffer traf (67.). Nur eine Minute darauf nagelte Daniel Schaaf das Leder ebenso an die Querlatte wie fünf Minuten später der eingewechselte Felix Egger. Das Bemühen um den Ausgleich war erfolglos und der letzte Treffer Türk Gücü Lauingen vorbehalten, als Yigitan Yüce einen Konter in der Nachspielzeit zum 1:3 abschloss (93). (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; Jabbie, Strak, Neziri, Schaaf, Marek, Gentner, Gehring (84. Gehring), Sailer, Völker, Hoti (20. Pertler; Egger Türk Gücü Lauingen: Breskott; Enes Arslan, Öz, Bisgin, Eren Arslan, Baki, Askar, Ellici, Nuh Arslan, Cukur, S. Tasdelen; Bal, Safak, Yüce, Subasi, Kaya Tore: 0:1 Timur Cukur (15.), 0:2 Nuh Arslan (28.), 1:2 Venhar Neziri (67.), 1:3 Yigitcan Yüce (90.+3) SR: Moritz Simnacher Zuschauer: 200

Glött – Mindelzell 2:1

Nichts für schwache Nerven war das letzte Saisonheimspiel der Glötter gegen den SV Mindelzell. Am Ende gelang den Lilien doch noch der „Lucky-Punch“ zum 2:1-Heimsieg. Die SSV-Kicker starteten zielstrebig und hatten den perfekten Auftakt: Schon nach wenigen Sekunden traf Felix Kastner zur Führung. Nach einem weiten Ball schlug Kastner per Heber über den etwas zu weit vor seinem Tor platzierten SVM-Keeper Müller zu. Dieses 1:0 sollte zunächst Sicherheit geben. Die Gäste hielten kämpferisch wie auch spielerisch gut dagegen, doch zu einem gefährlichen Torabschluss in der ersten Hälfte reichte es für sie nicht. Das änderte sich nach dem Wechsel. Plötzlich drehte sich das Geschehen. Die Wohnlich-Elf verpasste aber zunächst, das 2:0 nachzulegen. Mindelzell wurde nun immer gefährlicher und glaubte an seine Chance im Lilienstadion. Die Gastgeber waren nun längst in den Kampfmodus verfallen und konnten sich spielerisch kaum mehr befreien. Mindelzell schnupperte bereits in der 75. Minute mit einem Lattentreffer am Ausgleich. Dieser folgte zehn Minuten vor dem Ende, als Lorenz Thomas nach einer Hereingabe per Direktabnahme SSV-Keeper Dominik Trenker keine Abwehrchance ließ. Ein Traumtor der Gäste und für die Hausherren der Schock. Doch Glött kämpfte sich tatsächlich noch einmal zurück und forcierte nochmals seine Angriffsbemühungen. Zunächst scheiterte Raphael Martin am stark reagierenden Keeper Marco Müller (83.). Zwei Zeigerumdrehungen später war Jonas Stutzmüller nach einer Flanke von Mehmet Taner im Strafraum zur Stelle. Der Angreifer versenkte die Kugel technisch sehenswert und abgezockt an Müller vorbei zum umjubelten 2:1. Die Rickauer-Elf verteidigte diese Führung samt Tabellenführung leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Eggle, M. Krist, F. Bacherle, Schrettle, Ostertag (82. B. Waidele), Keil, Galgenmüller (57. Stutzmüller), Wohnlich (67. Taner/85. Kastner), Kastner (70. Matkey), Strehle (70. Martin) Tore: 1:0 Felix Kastner (2.), 1:1 Lorenz Thoma (80.), 2:1 Jonas Stützmüller SR: Johannes Lösch (FSV Reimlingen) Zuschauer: 200

Weisingen – Jettingen II 0:0

Man merkte der Partie an, dass es nur noch um die „goldene Ananas“ ging: Jettingen war bereits gesichert und Weisingen sicher abgestiegen. Entsprechend wenig Dynamik entwickelte sich. Die Hausherren hatten Halbchancen durch Diego Seiler Hermida oder Timo Kaltenstadler. Das Tor des Tages verpasste Philipp Spring, der nach einem sehenswerten Solo Pech den Abschluss knapp verzog. Nach dem Wechsel tauchte der aus der Not heraus geborene Ersatzkeeper Manuel Kleber einen verdeckten Flachschuss aus dem kurzen Eck. In weiteren Szenen verhinderten Kleber oder Verteidiger Maximilian Knötzinger ein Gegentor. So blieb es beim torlosen Unentschiden. (DUT)

FC Weisingen: Kleber; Wiener, Klauser, Tesar, Hering, Knötzinger, Ph. Spring, Fischer, Seiler Hermida, T. Kaltenstadler, Ress (82. Schiffelholz) SR: Ferdi Tekcan (SV Bolheim) Zuschauer: 50

Thannhausen – Bachtal 5:0

Nach dem FC Weisingen steht mit der SpVgg Bachtal jetzt auch der zweite Aufsteiger aus dem Landkreis als sofortiger Wiederabsteiger fest. Beim Tabellenzweiten TSG Thannhausen, der den Relegationsrang sicher hat und zwei Punkte hinter Spitzenreiter SSV Glött weiterhin auf den Titelgewinn spekulieren darf, standen die Syrgensteiner über weite Strecken der Begegnung auf verlorenem Posten. Die Gastgeber schossen in regelmäßigen Abständen ihren sicheren Sieg heraus. (dz)

SpVgg Bachtal: Max. Ackermann; Rettenberger, Ebel, Schäffler, Mair, Weinelt, Schirrotzski, Schießle, Heck, Hummel, Keller; Matt. Ackermann, Lotterer, Lukschnat, Liebert, Ruf, Gräßle, Kirchner Tore: 1:0 Mesut Yildiz (19.), 2:0 Ahmet Cam (27.), 3:0 Ibrahim Capar (44.), 4:0 Ibrahim Capar (54.), 5:0 Maric Capar (75./FE) SR: Stefan Baur (SC Tapfheim) Zuschauer: 70

Kreisliga Nord

Kicklingen-F. – Riedlingen 0:2

Der erhoffte Heimsieg im Kampf um den Erhalt der Fußball-Kreisliga Nord blieb für den SV Kicklingen-Fristingen aus, der damit weiterhin auf dem vorletzten Platz festhängt. Nach zwei Minuten setzte sich Anzenhofer links durch und überraschte mit seinem Flachschuss Heimkeeper Schneider – 0:1. Die erste Gelegenheit der Hausherren hatte Fuchsluger, der nur knapp am Kreuzeck vorbeizielte. Auch Kocan brachte nach einer Ecke den Ball aus spitzem Winkel nicht im Tor unter. Nach der Pause war Kicklingen etwas aktiver, kam aber nicht zwingend genug vor das Riedlinger Gehäuse. Die Gäste machten es in der 54. Minute besser als sich Anzenhofer links durchsetzte und Nocke bediente, der eiskalt ins lange Eck traf. Kicklingen versuchte mit allen Mitteln, zum Anschluss zu gelangen, konnte aber die Heimniederlage nicht mehr verhindern. (TIRE)

SV Kicklingen-Fristingen: St. Schneider; J. Bihler (37. D. Lehmann), S. Jung, Kocan, Miller; J. Manier, T. Fuchsluger, P. Löffler (46. T. Hitzler), Meier, L. Manier (46. Gumpp, 73. Schildenberger); Tore: 0:1 Anzenhofer (2.), 0:2 Nils Nocke (54.) SR: Robert Kandemir Zuschauer: 150

Möttingen – Holzheim 1:2

Geschafft: Durch den 2:1-Auswärtserfolg in Möttingen hat der SV Holzheim die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. Da beide Teams noch Punkte brauchten, war es kein spielerischer Leckerbissen, jedoch sehr nervenaufreibend. Holzheim kam gut ins Spiel und belohnte sich mit dem 0:1. Bei einem Eckball schraubte sich der aufgerückte Volker Graf im Fünfer hoch und traf per Kopf rechts in den Winkel (16.). Bis zum Pausenpfiff hielt die SVH-Defensive gegen Möttingen, das vor allem durch Standards gefährlich wurden, ihr Tor sauber. Erneut im Anschluss an eine Ecke war Johannes Scheider zur Stelle und machte per Flugkopfball das umjubelten 0:2. Als Thomas Wittke wenig später zum Anschluss kam, wurde es eine Zitterpartie. Mit etwas Glück erkämpft sich Holzheim nicht unverdient die drei Punkte im Ries und feierte den Klassenerhalt. (gb)

SV Holzheim: Hofmeister; Graf, J. Scheider, Rupp, D. Scheider, St. Allmis, T. Allmis, Buchholz, Miller, Petermann, Haringer; Heimbach, Somodi, Pennacchia, Brauer, Peter, S. Allmis Tore: 0:1 Volker Graf (16.), 0:2 Johannes Scheider (67.), 1:2 Thomas Wittke (69.) SR: Mirko Körner Zuschauer: 100