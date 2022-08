Glötter Kampfkraft kontra TGL-Technik

Fußball-Kreisliga: Im Derby gegen Türk Gücü Lauingen baut Lilien-Trainer Rickauerauf bewährte Glötter Tugenden – und einen Neuzugang im Sturm.

Anpfiff am Sonntag um 15 Uhr? Nicht mit der SpVgg Bachtal! Den Saisonstart vor Wochenfrist absolvierte der Kreisliga-West-Aufsteiger an einem Freitagabend daheim gegen Glött (0:2). Diesen Freitag waren die Bachtal-Kicker bei der SpVgg Wiesenbach am Ball (Spiel bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Und am Sonntag in einer Woche beginnt die Heimpartie gegen den SV Mindelzell erst um 17 Uhr.

SSV Glött – TG Lauingen

Der Saisonauftakt auf fremdem Terrain vor Wochenfrist ist den Lilien gelungen. Jetzt peilt Glött in einem weiteren Derby die ersten Heimzähler an. Doch mit dem Gast Türk Gücü Lauingen erwartet die Blau-Weißen eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Tabellendritte des Vorjahres zählt in der Liga zu den spielstärksten Teams, alle Akteure von TG-Trainer Markus Kapfer wissen mit dem Ball umzugehen. SSV-Coach Markus Rickauer setzt die Glötter Kampfkraft und Einsatzwillen dagegen. „Wenn wir am Sonntag diese Tugenden erneut auf den Platz bringen, bin ich mir sicher, dass wir nicht leer ausgehen.“ Doch dafür müssen die Blau-Weißen in Sachen Defensivarbeit noch etwas draufpacken. Mit Keeper Dominik Trenker hatte man gegen die SpVgg Bachtal einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten, der den knappen Vorsprung ein ums andere Mal absicherte. Auch jetzt wird der SSV-Zerberus sicherlich nicht beschäftigungslos bleiben. Offensiv muss Rickauer womöglich personalbedingt einen Wechsel vornehmen. Doch mit Neuzugang Felix Kastner hat Glött einen gut aufgelegten und treffsicheren Angreifer in seinen Reihen. Kastner war einer der Gewinner der Vorbereitung und sorgte auch zuletzt im Bachtal für den wichtigen 1:0-Führungstreffer. (RÖB)

Es fehlen: Martin, Oberfrank, Mielke (alle langzeitverletzt)

Reisensburg – FC Lauingen

Zu seinem zweiten Pflichtspiel der neuen Saison gastiert der FC Lauingen bereits am Samstag (15 Uhr) in Reisensburg. Dabei gilt es, den bitteren Last-Minute-Gegentreffer zum 2:2-Ausgleich in Balzhausen aus den Köpfen zu bekommen. Die gastgebende SG um Trainer Bernhard Maidorn will ihrerseits die 0:4-Heimniederlage gegen Bezirksliga-Absteiger Altenmünster vor heimischem Publikum ausbügeln. FCL-Ziel ist, an die Leistungen aus den Testpartien gegen Nördlingen und Möttingen anzuknüpfen – und alle drei Punkte aus Reisensburg mitzunehmen. (JOH)

Weisingen – GW Ichenhausen

Der FCW ist gut in die neue Saison gestartet – mit dem nicht eingeplantn 3:2-Sieg über die favorisierten Gäste von TG Lauingen. Gegen Grün-Weiß Ichenhausen, das beim Saisonstart mit 1:6 gegen Thannhausen böse unter die Räder kam, hat die Ried-Truppe den nächsten Aufstiegskandidaten in einem weiteren Heimspiel zu Gast. „Wir wollen mit der gleichen Taktik wie im ersten Spiel agieren – unser Matchplan steht!“, sagt Weisingens Trainer Andreas Ried und macht Hoffnung auf den nächsten Dreier seines Kreisliga-Aufsteigers. (DUT)

Es fehlt: Michael Mödinger; fraglich: Manuel Fischer

SV Holzheim – Marktoffingen

Nach dem torreichen Auftakt samt 5:3-Auswärtssieg in Riedlingen empfängt Holzheim den FSV Marktoffingen zum ersten Heimspiel (Sonntag, 15 Uhr). Die Rieser startete mit einem Heim-2:2 gegen Kicklingen. In der vergangenen Saison gewann einmal Marktoffingen, beim Rückspiel blieb der SVH klarer 4:1-Sieger. Heimtrainer Thomas Weber kann auf einen vollständigen Kader zurückgreifen. (TF)

Kicklingen-Fristingen – Wemding

Vor Wochenfrist kam die Prießnitz-Manier-Elf nicht über ein 2:2-Unentschieden in Marktoffingen hinaus. Zweimal lagen die Kicker von der Bertenau dabei vorne – und schafften es nicht, die Führung über die Zeit zu bringen. Diesen Sonntag (15 Uhr) erwartet den SVKF die nächste schwere Aufgabe daheim gegen den TSV Wemding. In der vergangenen Saison gingen alle sechs Punkte im direkten Duell an die Wemdinger. (TIRE)