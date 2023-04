Glötts Serie übersteht das Topspiel

Den besseren Start im Verfolgerduell erwischte der FCL und ging durch Torjäger Christoph Marek in Führung (13.). Acht Minuten später zwang Michael Przyklenk den Gästekeeper zu einer Glanzparade. Nach einem Schuch-Freistoß schob Daniel Steck zum Ausgleich ein (37.). Nach einem FCL-Ballverlust in der Vorwärtsbewegung setzte sich Wiesenbachs Daniel Heininger bis zur Grundlinie durch und Mateusz Staron hatte keine Mühe, dessen Hereingabe zum 1:2-Pausenstand zu verwandeln. Lauingen kam willensstark aus der Kabine und wurde belohnt: Elias Griener verwandelte einen „zweiten Ball“ zum 2:2 (47.). Fünf Minuten später setzte Luca Gerstmeier einen Fallrückzieher auf die Querlatte. Nach einer Stunde schlenzte Elias Griener den Ball in den Winkel – 3:2. Wenig später wurde Christoph Marek freigespielt, er traf aus spitzem Winkel zum 4:2. Alban Nuraj hätte nach einer Ecke von Daniel Schaaf erhöhen können, doch Wiesenbachs Keeper Granit Bujupi behielt die Oberhand (73). Griener verfehlte bei seiner Direktabnahme nur um Haaresbreite das 5:2. Den Schlusspunkt setzte Marek mit einem Schuss in den „Knick“. (JOHA)

Auch imderWest beimunterstreicht Spitzenreiterdie aktuelle Topform und baut seine Erfolgsserie weiter aus. Am Ende triumphierten Kampf- und Willensstärke gegen spielerische Klasse. Gleich die ersten vielversprechenden Strafraumszenen führten zum Torerfolg. In der 15. Minute war nach einer maßgenauen Flanke von Jonas Stutzmüller im Zentrum Pius Galgenmüller zur Stelle. Der Flügelspieler drückte den Ball aus nächster Nähe per Kopf zur SSV-Führung über die Linie. In der Folge mussten die Gäste mehrmals angeschlagenen Spieler vom Platz holen. Zum Ende der ersten Hälfte drückte die TSG verstärkt auf den Ausgleich, Die SSV-Abwehrreihe um Eggle und Krist hielt aber stand. Auch nach der Pause ließ der ehemalige Bayernligist wütende Angriffe folgen. Die Lilien überzeugte derweil mit großem Einsatz. Die entscheidende Szene spielte sich in der 50. Minute ab, als sichnach einem Sprintduell mit Jonas Stutzmüller zu einer Undiszipliniertheit hinreißen ließ und den Glötter Angreifer, obwohl die Szene schon geklärt war, zu Boden warf. Refereeverzichtete auf die Rote Karte und schickten stattdessen den Abwehrchef der TSG für zehn Minuten vom Feld. Er entschied dann aber auf Strafstoß für die Gäste. Jonas Stutzmüller verwandelte sicher gegen Liridon Rrecaj zum 2:0. Die TSG nahm sich danach mehr und mehr selbst aus dem Spiel. (RÖB)

Timur Cukur

Stephan Zeller

Ein Foulelfmeter kurz vor Ende brachte die Gäste um einen verdienten Punkt im Nachholspiel am Freitagabend.hatte die Heimführung eine Viertelstunde vor dem Abpfiff egalisiert, eheden Dreier für Jettingen II sicherstellte. (dz)

Tore: 1:0 Daniel Beißbarth (24.), 1:1 Timur Cukur (76.), 2:1 Stephan Zeller (88./FE) SR: Mathias Kossatz Zuschauer: 100

GW Ichenhausen – TG Lauingen 1:1

Bei zweiten Auswärtsspiel des Wochenendes für Türk Gücü Lauingen gab es am Sonntag immerhin einen Punkt. Sahin Tasdelen glich kurz nach der Pause den frühen Rückstand durch das Eigentor von Emirkan Öz aus. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Eren Arslan, E. Öz, Bisgin, Enes Arslan, Baki, Ellici, H. Kaya, Yüce, Cukur, S. Tasdelen; N. Arslan, Öztürk, Safak Tore: 1:0 Eigentor Emirkan Öz (10.), 1:1 Sahin Tasdelen (48.) Zuschauer: 100

Weisingen – Offingen 0:5

Nichts zu erben gab es für Weisingen im Derby. Die Gäste, die durch diesen Sieg auf Platz zwei vorrücken, waren über die gesamte Spielzeit Herr des Geschehens. Das Anrennen der Mindelstädter wurde anfangs nicht belohnt, die größte Chance machte FCW-Keeper Marco Kaltenstadler zunichte. So dauerte es bis zur 33. Minute, ehe Jannick Karg mit einem verunglückten Schuss gegen die Laufrichtung das 0:1 erzielte. Weil die Hausherren total schläfrig aus der Pause kamen, zog Offingen weiter davon: Karg erzielte die Treffer zum 0:2 und 0:3 binnen weniger Minuten. Damit war die Messe gelesen. Weisingen betrieb anschließend Schadensbegrenzung, ohne selbst offensiv gefährlich zu werden. Das 0:4 nach einer guten Stunde war ein perfekt vorgetragener Spielzug über mehrere Stationen, Florian Eberle trug sich in die Torschützenliste ein. In der Schlussphase fiel das 0:5 per Kopfball des eingewechselten Aydin Bülbül. (DUT)

FC Weisingen: M. Kaltenstadler; Wiener, M. Kleber, M. Spring, Klauser, Tesar, Knötzinger, Ph. Spring, Fischer, Seiler Hermida, T. Kaltenstadler; Hahn, A. Kleber, Myrczik, Ress Tore: 0:1/0:2/0:3 Jannick Karg (33./47./50.), 0:4 Florian Eberle (64.), 0:5 Aydin Bülbül (87.) SR: Mathias Kossatz Zuschauer: 100

Balzhausen – Bachtal 0:1

Die weite Anfahrt hat sich gelohnt, Balzhausen scheint der Lieblingsgegner für die SpVgg zu sein: Nach dem ersten Saisonsieg im Hinspiel (3:2) „erzitterten“ die Bachtaler auch beim TSV ein 1:0 und haben mit ihrem vierten Saisonerfolg den Anschluss in der Tabelle gefunden. Es war der erste Auswärtssieg des Schlusslichts. Das Tor des Tages gelang Jonas Keller in der Schlussphase. Nach einer ersten Chance durch Patrick Mair fanden die Hausherren besser in die Partie. Der gute Referee Nico Klinge zeigte nach einem Foul von Jannik Ebel auf den Punkt: Torjäger Keisinger ließ sich die Gelegenheit entgehen – er zielte neben das Bachtaler Gehäuse (15.). Ein weiteres Mal hatte die SpVgg Glück, als ein strammer Schuss am Querbalken landete. Auch nach dem Wechsel drückte Balzhausen. Der Gast spielte die Konter zu schlampig, sein Zerberus Ackermann zeichnete sich zweimal gegen Nießner aus. Obeser köpfte ans Lattenkreuz. Die „Strafe“: In der 85. Minute zirkelte Patrick Mair eine Freistoßflanke in den 16er, Steffen Schießle setzte den Heimkeeper unter Druck, der den Ball nicht festhalten konnte – und Jonas Keller staubte eiskalt zum umjubelten Sieg ab. (CHRIS)

SpVgg Bachtal: Max. Ackermann; Retternberger, Ebel, Schäffler, Mair, Weinelt, Schießle, Heck (74. Ruf), Hummel (64. Kirchner), Lukschnat (53. Schirrotzki, 84. Lukschnat, 89. Rettinger), Keller Tor: 0:1 Jonas Keller (85.) SR: Nico Klinge (TSV Binswangen) Zuschauer: 100

Kreisliga Nord

Oettingen – Kicklingen-F. 2:0

Eine Minute war am Samstagnachmittag in dieser Partie der Fußball-Kreisliga Nord gespielt, da landete ein Fernschuss von Kicklingens Tobias Fuchsluger an der Latte. Beim Nachsetzen von Julian Eberhardt und Mario Meier standen ein Oettinger bzw. der eigene Mann im Weg. Nach zwölf Minuten erzielte der Gastgeber mit seiner ersten Chance nach einem langen Einwurf das 1:0 durch Jan Sandmeyer, der ohne Druck einschob. Auf der Gegenseite wurde Meier in die Tiefe geschickt, scheiterte aber an Heimkeeper Maximilian Jaumann (20.). Den Nachschuss knallte Bernd Gumpp via Innenpfosten zum Keeper. Nach einer halben Stunde tauchte Jonas Manier alleine vor dem Heimgehäuse auf. Auch diesmal behielt der Heimzerberus die Oberhand. Der Nachschuss von Gumpp strich knapp am Pfosten. Keine fünf Minuten später brachte Eberhardt den Ball nach einer Ecke nicht im Tor unter. In Hälfte eins war Kicklingen das bessere Team, nutzte aber seine Chancen nicht. Nach dem Wechsel verflachte die Partie etwas, nur bei Standards flammte noch Gefahr auf. In den Schlussminuten warf Kicklingen alles nach vorne – vergebens. Oettingen konterte dagegen noch einmal, Raul Pintea erzielte den 2:0-Endstand. (TIRE)

SV Kicklingen-Fristingen: Schneider; Bihler, Schön, S. Jung, Rathgeber; J. Manier, Eberhardt, T. Fuchsluger, P. Löffler (82. L. Gallenmiller), Meier (68. Schildenberger), Gumpp (59. Hitzler) Tore: Jan Sandmeyer (11.), 2:0 Raul Pintea (90.+1) SR: Salomon Stengel Zuschauer: 120

Reimlingen – Holzheim 4:1

In den Wochen gegen die vier Topvereine der Liga gab es für den SVH eine deutliche Niederlage beim FSV. Schon nach einer guten Viertelstunde stand es 3:0 für die Gastgeber. Die Aschbergler bekamen die wuselige Offensive um Kohnle und Mayer nicht in den Griff. Zweimal Dominik Konle und einmal Stefan Mayer waren die Torschützen. Kurz nach der Pause rückte die Holzheimer Defensive zu weit auf und Torjäger Kohnle legte seinen dritten Treffer nach. Reimlingen ging in den Verwaltungsmodus, Holzheim gelang durch Johannes Scheider noch der Ehrentreffer. Es bedarf bei der Weber-Truppe einer deutlichen Steigerung, wenn am Sonntag der Zweite aus Oettingen am Sudetenweg gastiert. (gb)

SV Holzheim: Hofmeister; Graf, J. Scheider, Rupp, D. Scheider, St. Allmis, T. Allmis, Miller, Petermann, Somodi, Peter; Brauer, Buchholz, Pennacchia, Nolde, Sa. Allmis Tore: 1:0/2:0 Dominik Kohnle (2./13.), 3:0 Stefan Mayer (18.), 4:0 D. Kohnle (49.), 4:1 Johannes Scheider (81.) SR: Christian Bosch Zuschauer: 110