Griener schießt FC Lauingen zum Derbysieg

Im ersten Durchgang dieses Derbys derWest spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab. Beide Abwehrreihen waren im Bilde. Die größte Holzheimer Möglichkeit hattebei seinem Freistoß aus halbrechter Position, doch Heimkeeperlenkte den Ball noch über das Gehäuse (20.). Gegen Ende der ersten Halbzeit kam auch derzu Chancen. Goalgettersetzte seinen Flugkopfball denkbar knapp neben das SVH-Gehäuse. Kurz vor der Pause drang Elias Griener in den Gästestrafraum ein, doch der Querbalken verhinderte den Einschlag (44.). Im zweiten Durchgang erhöhte der FCL die Schlagzahl und wurde auch belohnt, als Elias Griener eine Vorlage von Lukas Hummel unhaltbar zur Führung verwandelte (65.). Nur wenige Minuten später hatteden zweiten Treffer auf dem Fuß, doch SVH-Zerberusverkürzte geschickt den Winkel. Bis zum Abpfiff schenkten sich beide Mannschaft nichts, derbrache die knappe Führung über die Zeit. (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; D. Müller, Kasakowski (77. Riß), Neziri, Marek (86. Thaqi), Griener E. (89. D. Schachner) Zengerle, Gentner (67. Pinto Pires), Hummel, Pertler, Völker SV Holzheim: Hofmeister; J. Scheider, Peter, Mohammadi, D. Scheider, Pennacchia, T. Allmis, Miller, Petermann (65. Granzer), Buchholz, Czernoch Tor: 1:0 Elias Griener (65.) SR: Lukas Fischer Zuschauer: 175

Dillingen – Ziemetshausen 1:3

Aufsteiger SSV Dillingen wartet weiter auf seinen zweiten Saisonsieg und hängt im hinteren Kreisliga-Tabellenfeld fest. Das Heimspiel gegen Gast Ziemetshausen endete erst kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe mit einer 1:3-Heimniederlage. Ziemetshausen gewann nicht unverdient und hat sich ins Mittelfeld hochgearbeitet. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Räb, Kasumi, Riedinger, Sakowrjaschin, Al Shabani, Sailer, Hander, Kinder, A. Isufi, L. Isufi; Zoch G. Nuraj, Wohldann, Zsido, Özkul, Gehring, Zienc, F. Ifufi SR: Matthias Fuhrmann (SV Elchingen) Zuschauer: 50

Thannhausen – TG Lauingen 1:3

Obwohl Sahin Tasdelen in der 8. Minute einen Strafstoß verschoss, ging Türk Gücü in Führung: Sinan Subasi traf nach einer guten halben Stunde zum 0:1. Noch vor der Pause glich Thannhausen durch Mateusz Staron aus (38.) – und vergab ebenfalls einen Elfmeter (Ibrahim Capar/44.). Der dritte „Elfer“ diese Partie saß dann aber: 1:2 durch Sahin Tasdelen (56.). Die Überraschung perfekt machte dann in der 87. Minute Yigitcan Yüce mit dem 1:3. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Dülger; Kaylan, Wiedenmann, Safak, Enes Arslan, Nuh Arslan, Ellici, Yüce, Askar, S. Tasdelen, Öz; Alsebae, Bisgin, Subasi Tore: 0:1 Sinan Subasi (32.), 1:1 Mateusz Staron (38.), 1:2 Sahin Tasdelen (56./FE), 1:3 Yigitcan Yüce (87.) SR: Abdullah Carman Zuschauer: 120

Kreisliga Nord

Alerheim – Höchstädt 0:1

Ein Traumtor musste her, um diese Partie zu entscheiden. Zu Beginn brauchen beide Mannschaften etwas, um zu Chancen zu kommen. Nach zehn Minuten fasste sich Alerheims Robert Zwölfer ein Herz und zog aus weiter Distanz ab, sein Schuss verfehlte aber das Ziel. Die Mannschaften hatten bis zu diesem Zeitpunkt in etwa gleichviel Ballbesitz, agierten aber nicht zwingend. So ging es torlos in die Kabine. In der 57. Spielminute kommt ein langer Eckball von rechts genau zu Mark Wimmer, der völlig frei am Sechzehnereck steht. Der Höchstädter nimmt die Flanke volley und zimmert den Ball unhaltbar ins lange Eck – 0:1. Alerheim arbeitete in der Folge am Ausgleich. Torchance um Torchance spielte sich die SGA heraus, jedoch ohne den erwünschten Erfolg. Auch mit dem nötigen Quäntchen Glück rettete die SSV Höchstädt ihre knappe Führung über die Zeit und entführt alle drei Punkte vom Sportplatz in Alerheim. (dw)

SSV Höchstädt: Kommer; Gritzuhn, M. Mayerle, Wagner, S. Wanek, Nuraj, Zecevic, Junginger, Wurm, Weißbecker, Wimmer; Weit, Stenzl, L. Mayerle, Rettinger, Korittke, Huber Tor: 0:1 Mark Wimmer (57.) SR: Robert Kandemir Zuschauer: 100