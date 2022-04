Gundelfingen betritt gut vorbereitet Neuland

Fußball-Bayernliga Süd: Dass Trainer Anderl genau weiß, was ihn und den FC Gundelfingen beim SV Kirchanschörig wartet, liegt an der Unterstützung durch den Ex-Kapitän.

Rund 1150 Pflichtspiele hat Stefan Anderl als Spieler oder Trainer im höherklassigen Amateurfußball schon miterlebt, hat dabei alle Winkel des Freistaats bereist. Quer durch Bayern von der württembergischen zur österreichischen Grenze ist er aus sportlichen Gründen schon oftmals gefahren, nur hat ihn die Reise noch nie zum SV Kirchanschöring geführt. Am Samstag, wenn der von ihm bis Saisonende aushilfsweise noch einmal gecoachte Bayernligist FC Gundelfingen dort um 15 Uhr antritt, wartet also eine echte Premiere auf den 56-Jährigen.

Doch Anderl weiß, was auf ihn und vor allem seine Schützlinge wartet. René Schröder, beim bis dato letzten FCG-Gastspiel vor fünf Jahren als Kapitän auf dem Platz, hat den Gegner intensiv studiert und entsprechende Videosequenzen zusammengestellt. „Das macht er sehr professionell“, lobt Anderl seinen Mitstreiter, der bekanntlich zur neuen Saison als spielender Co-Trainer zu den Grün-Weißen zurückkehrt, den FCG aber bereits jetzt unterstützt und mittrainiert.

Drei Trainingseinheiten des FC Gundelfingen

Drei Einheiten absolvierten die Grün-Weißen unter der Woche wieder auf dem Übungsplatz, um sich auf die Aufgabe Kirchanschöring vorzubereiten. Dass die direkt an der österreichischen Grenze beheimateten SVK-Kicker noch um die Aufstiegsrelegation mitspielen, ist für Anderl zweitrangig. „Es liegt ausschließlich an uns, wir müssen unser Ding auf den Platz bringen. Dann haben wir gegen jeden Gegner in der Bayernliga eine Chance“, ist der Coach überzeugt. Bestätigt wird er durch die Rückrundentabelle, in der die abstiegsgefährdeten Grün-Weißen hinter dem FC Ingolstadt II und der SpVgg Hankofen-Hailing aktuell sogar Dritter sind.

Den 540 Kilometer langen „Tagesausflug“ wird Maximilian Braun mitmachen können, nachdem der Mittelfeldspieler jüngst beim 4:0 gegen den VfR Garching krank fehlte. Ob er seinen Stammplatz gleich wieder einnimmt, lässt Anderl aber offen. Vor einem seiner letzten Einsätze steht derweil FCG-Stürmer Dennis Lechner, den es nach der Runde zum Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen zieht. Nur diesmal wird Verteidiger Marius Brugger fehlen, der krank daheim bleibt.

FC Gundelfingen: Dewein, Ratter; Grötzinger, Reutter, Anzenhofer, Weichler, J. Fink, Kühn, Braun, Elze, N. Fink, Hafner, Müller, Tarakan, Schneider, Ost, Spizert, Hauf, Lechner, Caravetta

Der Gundelfinger Gegner

Seine sechste Bayernliga-Saison bestreitet der SV Kirchanschöring – und noch ist nicht ausgeschlossen, dass es für die Kicker aus dem Landkreis Traunstein sogar die vorerst letzte ist. Vier Punkte liegen die Oberbayern aktuell hinter dem SV Donaustauf und damit hinter dem Konkurrenten, der beste Chancen zur Teilnahme an der Regionalliga-Aufstiegsrunde hat. Dabei liegt das Hauptaugenmerk des SVK vor jeder Saison darauf, den Klassenerhalt in der Bayernliga zu schaffen. Denn hochklassiger Fußball ist für den Klub keine Selbstverständlichkeit. 1976/77 schnupperte das Team mal kurz Landesliga-Luft. Immerhin machte damals Keeper Kurt Gaugler auf sich aufmerksam, wechselte anschließend zum Nachbarn Wacker Burghausen und wurde dort vor allem dadurch bekannt, weil er den SV Wacker als Manager in die 2. Bundesliga brachte. Der SVK verschwand aber in Bezirks- und Kreisliga. Bis 2011 die bayerischen Ligen reformiert wurden, Kirchanschöring in die Landesliga aufgenommen wurde und seit 2015 zum Inventar der Bayernliga Süd gehört. Das Hinspiel gewann der SVK mit 2:0, in der Gesamtbilanz seit 1976 haben die Gundelfinger mit drei Siegen gegenüber zwei SVK-Erfolgen bei zwei Remis die Nase vorne.